Bauarbeiter in Dresden unter Betonteil eingeklemmt

In einem Hochhaus in Dresden wird ein Bauarbeiter unter einem tonnenschweren Betonteil eingeklemmt. Nach einer schwierigen Rettung gelingt eine Reanimation.

Dresden.

Bei Bauarbeiten in einem Hochhaus in Dresden-Zschertnitz ist ein 38 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, stürzte ein tonnenschweres Betonteil auf den Arbeiter und klemmte ihn ein. Weil das in einem engen Raum passierte, sei die Rettung des Mannes sehr schwierig gewesen.