„Bauer sucht Frau International“: Hat Sachse Olaf sein Liebesglück gefunden?

Pferdewirt Olaf hat bei „Bauer sucht Frau International“ auf die große Liebe gehofft. Zwischen dem Ex-Leipziger und seiner Herzensdame Anna funkt es. Doch im Finale wird es dramatisch.

Leipzig, Algarve. Selten war die gegenseitige Anziehung in der RTL-Show „Bauer sucht Frau International“ so schnell zu spüren wie zwischen Olaf und Anna. Als einzige Hofdame hat die 65-Jährige dem 70-jährigen Landwirt, der nach Portugal ausgewandert ist und dort einen Gnadenhof betreibt, ganz für sich allein. Es wird geflirtet, er übersät sie mit Komplimenten, sie genießt seine Gegenwart. Für viele Fans ist klar: Die beiden sind füreinander geschaffen.

Olaf: „Du machst mich zum glücklichsten Mann der Welt“

Am Strand lassen der 70-Jährige und seine Herzensdame den Tag romantisch ausklingen.

Auch in der am Dienstagabend ausgestrahlten Final-Sendung scheinen die beiden im siebenten Himmel zu schweben. Das Paar cruised auf Olafs Motorrad durch die wunderschöne Algarve, lässt den Tag romantisch am Strand ausklingen. Für den Witwer ist das nach dem Tod seiner Frau vor 15 Jahren eine ganz neue Erfahrung.

Anna: Wir sind jetzt vergeben

Anna macht ihm ein tolles Kompliment: „Ich fühle mich bei dir sicher und gut aufgehoben.“ Olaf entgegnet: „Du machst mich zum glücklichsten Mann der Welt.“ Für den Pferdewirt und die Personalkauffrau aus Deutschland ist klar: „Wir beide sind vom Markt.“ Anna sagt: „Wir sind jetzt vergeben. Ich habe dein Herz geklaut!“

Das Ende ist traurig

Doch Amor hat andere Pläne. Als am Ende der letzten Folge von „Bauer sucht Frau International“ aufgelöst wird, wie es mit den TV-Bauern und ihren Hofdamen nach den Dreharbeiten weiterging, meldet sich Olaf per Video-Botschaft - und lässt die Katze aus dem Sack. Traurig sagt der 70-Jährige: „Leider haben Anna und ich nicht zueinander gefunden.“ Anna deutet in einem eigenen Statement die Gründe dafür aber nur an: „Wir hatten unterschiedliche Vorstellungen, was eine gemeinsame Zukunft anbelangt.“ Das Happy End ist ausgeblieben. Olaf will aber trotzdem weiter auf die große Liebe hoffen. (juerg)

