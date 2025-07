„Bauer sucht Frau“: Sachse erst „total überfordert“, dann packt Olaf aus

Der Sachse Olaf hat sich im RTL-Format „Bauer sucht Frau International“ für Anna entschieden. Die besucht ihn auf seinem Gnadenhof in Portugal - und dann fahren die Gefühle mit dem 70-Jährigen Achterbahn.

Leipzig, Algarve. Nach dem großen Kennenlernen in Berlin ist Olafs Auserwählte nun in Portugal auf dem Gnadenhof eingetroffen. Der Pferdewirt, der einst in Leipzig gelebt hatte, begnügt sich im Gegensatz zu den anderen Bauern in der Show mit nur einer einzigen Frau: Er hat sich unter den fünf Kandidatinnen für Anna entschieden. Olaf kann es kaum abwarten, die 65-Jährige wiederzusehen - und ist trotzdem mehr als nervös. Der 70-Jährige ist verwitwet. Eine neue Frau im Haus ist für ihn völlig ungewohnt. Er muss erst einmal damit warm werden - und wie ginge das besser als mit einer typisch ostdeutschen Spezialität.

Eine Soljanka zum Auftauen

Olaf bereitet für Anna also in der fünften Folge der 7. Staffel, die am Montag auf RTL ausgestrahlt worden ist, eine Soljanka zu - und zwar nicht in irgendeinem Gefäß, sondern in einem Topf ohne Deckel. Den hatte ihm Anna beim Kennenlernen in Berlin geschenkt. Nun hat die Personalkauffrau natürlich das Gegenstück in Portugal mit dabei: Topf und Deckel sind jetzt wieder zusammen. „Der passt perfekt“, sagt Anna. Ob sie eine Vorahnung hat?’

Komplimente über Komplimente

Bei einem Glas Wein übersät Olaf seine Auserwählte dann mit Komplimenten: Ein bisschen wirkt das aber so, als wolle er seine Überforderung überspielen. Anna, die seit drei Jahren Single ist, fühlt sich dennoch geschmeichelt: „Ich weiß nicht, wie lange ich das nicht mehr gehört habe“, sagt sie. „Das kann er mir gerne jeden Tag zukünftig erzählen.“

70-jähriger Sachse fühlt sich wieder wie ein Teenie

Olaf selbst gesteht schließlich öffentlich ein: Als Anna auf dem Gnadenhof ankam und aus dem Auto ausgestiegen ist, „war ich so was von aufgeregt. Ich wusste gar nicht, wie ich Dir begegnen sollte“, erzählt er. „Ich habe mich selbst nicht gekannt. Ich habe mich gefühlt wie ein Teenie. Ich bin total überfordert.“ Am Abend geht Olaf dennoch mit einem guten Gefühl ins Bett - „weil ich mich darauf freue, wie es morgen weiter geht.“

Das Schwein gehört zur Familie

In der sechsten Folge, die am vergangenen Dienstagabend ausgestrahlt wurde, zeigt Olaf dann am ersten richtigen gemeinsamen Tag Personalkauffrau Anna den Hof und seine Tiere. Schließlich könnte das mal ihr Zuhause werden. Seine Auserwählte macht sich gut, geht ohne Scheu direkt auf die Schweine und Pferde zu. Damit kommt sie bei Olaf an. Für sie ist das Neuland. „Ich hatte vorher keinen Bezug zu Schweinen, außer, dass ich sie nicht esse“, gesteht die 65-Jährige. Pferdewirt Olaf tickt da ganz anders: „Mein Herz für Schweine schlägt in Form von guten Steaks und tollem Schinken“, erklärt er mit einem Augenzwinkern. „Aber natürlich habe ich auch ein Herz für Tiere. Wenn so ein Schwein Mitglied der Familie wird, kommt es halt nicht auf den Grill.“

Anna: Und die Schmetterlinge können fliegen

Zu seinen Pferden hat Olaf ebenfalls eine besondere Beziehung. Kiki hat er selbst mit der Flasche aufgezogen, nachdem dessen Mutter keine Milch gegeben hatte. Anna erzählt er, wie er das Fohlen alle zwei Stunden hatte füttern müssen. Anna fühlt sich offensichtlich wohl auf dem Hof und mit den Tieren. Auch der Bauer scheint es ihr angetan zu haben, denn er nimmt sie immer wieder in den Arm. „Und die Schmetterlinge können fliegen“, kommentiert die 65-Jährige lächelnd.

Olaf spricht über seine Vergangenheit

Dann packt Olaf über seine Vergangenheit aus - und spricht über seine Gefühle. 2017 hat er den Pferderettungsverein „Algarve Horse Alarm“ in Portugal gegründet. Das Gelände ist 23 Hektar groß – dort hat er acht Pferde, zwei Esel, einen Schafbock, sechs Hunde, vier Katzen, zwei Schweine und ein Muli-Pony. Zudem vermietet Olaf zwei Gäste-Apartments. Die Idee auszuwandern, hatte ursprünglich dessen Tochter Kathi. 2011 beschloss sie nach Portugal zu ziehen und fragte ihren Vater, ob er mitkommen wolle. Kurz zuvor war Olafs Frau gestorben. Mit ihr war er 32 Jahre lang verheiratet. Seit ihrem Tod hatte Olaf keine längere Beziehung mehr.

Für eine neue Liebe nicht bereit gewesen

Anna war zweimal verheiratet. Sie und ihre Männer trennten sich aber aus freien Stücken. Abends bei einem Gläschen Wein öffnet sich Olaf schließlich seiner Herzdame und vertraut sich ihr an. Der Ex-Leipziger will nicht nur an der Oberfläche kratzen - und mit Anna über die Vergangenheit sprechen. Er erklärt, dass er früher noch sehr oft an seine Frau zurückgedacht habe und nicht bereit gewesen sei, eine neue Liebe zuzulassen. Ihm sei seine Partnerin genommen worden. „Meine musste gehen“, sagt er. „Das ist ein Unterschied.“ Jetzt will Olaf aber nicht mehr alleine sein. Er will die Zeit nutzen. Aber ob das mit Anna gelingen wird - und sie das überhaupt möchte? (juerg)

RTL zeigt „Bauer sucht Frau International“ immer montags und dienstags jeweils ab 20.15 Uhr. Bei RTL+ können die vorherigen Folgen 1 bis 6 hier gestreamt werden.