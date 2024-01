Bauernproteste in ganz Sachsen: Hier gibt es am Montag Blockaden, Demonstrationen und Autokorsos

Fast alle Autobahnauffahrten dicht, viele wichtige Kreuzungen blockiert und dazu noch Autokorsos - auf die Region kommt am Montag einiges zu. Hier ein Überblick, wo in Chemnitz, Zwickau, Mittelsachsen, Vogtland und Erzgebirge mit Behinderungen zu rechnen ist.

Wer am Montag in Sachsen von A nach B kommen will, könnte dabei auf große Probleme stoßen. Landwirte planen überall im Bundesland Protestaktionen und wollen damit den öffentlichen Verkehr quasi lahmlegen. So sollen bis auf zwei Auffahrten in Dresden und Leipzig alle Autobahnauffahrten in Sachsen blockiert werden. Ob dies auch so...