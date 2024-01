Ein Traktor liegt an der B98 im Straßengraben. Die 17-jährige Fahrerin verlor beim Abbiegen durch Straßenglätte die Kontrolle über das Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Bild: Rocci Klein/Roccipix/dpa

Die Fahrer von mehr als 100 Fahrzeugen, darunter reichlich 20 Traktoren, haben sich am Montagnachmittag am ehemaligen MZ-Werk in Zschopau versammelt, um als Teil einer Sternfahrt gemeinsam nach Chemnitz zu rollen. Bild: Andreas Bauer