Bauernproteste: Verkehrsbehinderungen im Süden Sachsens

Chemnitz. Aufgrund der Bauernproteste kommt es nach Angaben der Polizei seit 5 Uhr im Kreis Chemnitz, Landkreis Mittelsachsen und Erzgebirgskreis zu Verkehrsbehinderungen. Durch Traktoren und weitere landwirtschaftliche Fahrzeuge seien bereits mehrere Auffahrten der Bundesautobahnen 4, 14 und 72 in Chemnitz, im Landkreis Mittelsachsen sowie im Erzgebirgskreis besetzt, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Nach Möglichkeit sollten diese Bereiche bis gegen 17 Uhr umfahren werden.

Zudem hätten sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Versammlungen bereits an einigen Knotenpunkten an Bundes- und Staatsstraßen in beiden Landkreisen gesammelt. Die Polizei will eine Vielzahl an Verkehrssicherungsmaßnahmen vornehmen. Auch Versammlungen abseits der Bauernproteste sollen abgesichert werden. Dafür stünden der Polizeidirektion Chemnitz insgesamt rund 600 eigene als auch zugeordnete Einsatzkräfte der sächsischen Bereitschaftspolizei zur Verfügung. Auch ein Polizeihubschrauber komme zum Einsatz.

Die Polizei habe in der Zeit von 6 bis 20 Uhr ein Bürgertelefon eingerichtet. Der Notruf 110 soll nur in Notsituation gewählt werden. Bürgerinnen und Bürger müssten sich bis in die Abendstunden auf anhaltende Verkehrsbehinderungen einstellen. Es wird empfohlen, umsichtig unterwegs zu sein und sich auf plötzliche Behinderungen auf den Straßen einzustellen (dpa)