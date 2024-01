Bauernverband berät über Vorgehen im Agrardiesel-Streit

Dresden.

Nach der Protestwoche der Bauern zeichnet für die nächsten Tage wieder mehr Ruhe in Sachsen ab. Der Landesbauernverband wolle tendenziell eher den parlamentarischen Weg beschreiten als zurück auf die Straße, sagte Sprecherin Diana Henke in Dresden. Allerdings stünden am Dienstag dazu noch Beratungen an. Zudem könne sie nicht für die anderen Verbände sprechen. Die Vereinigung Land schafft Verbindung hat für die gesamte Woche Blockaden an den Auffahrten der A4 im Landkreis Bautzen angemeldet.