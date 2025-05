Bauleiter wegen Bestechlichkeit angeklagt

Ein Bauleiter wird beschuldigt, Bestechungsgelder in Millionenhöhe kassiert zu haben. Das Geld soll in ein exquisites Hobby geflossen sein.

Dresden/Chemnitz.

Der Bauleiter eines Chemnitzer Unternehmens ist wegen Bestechlichkeit und Untreue angeklagt worden. Seiner Ehefrau legt die Generalstaatsanwaltschaft Dresden zudem Beihilfe und Geldwäsche zur Last, wie die Anklagebehörde mitteilte. Das Paar soll Einnahmen in einstelliger Millionenhöhe erzielt haben. Das Geld sei für den Betrieb eines Pferdehofs und die Zucht von Sportpferden in Chemnitz verwendet worden.