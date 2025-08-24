Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In Hartha ist ein fahrendes Auto von einem umstürzenden Baum getroffen worden. (Symbolbild)
In Hartha ist ein fahrendes Auto von einem umstürzenden Baum getroffen worden. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Baum stürzt auf fahrendes Auto - zwei Insassen verletzt
Glück im Unglück: Zwei Insassen eines Autos werden nur leicht verletzt, als der Wagen während der Fahrt von einem umstürzenden Baum getroffen wird.

Hartha.

Ein fahrendes Auto ist in der Nähe von Hartha (Landkreis Mittelsachsen) von einem umstürzenden Baum getroffen worden. Zwei Insassen - Männer im Alter von 18 und 21 Jahren - wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst an der Unfallstelle ambulant behandelt, wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte. Der 82 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt.

Laut Polizei war der Wagen am Samstagabend auf einer Straße von Minkwitz nach Wendishain unterwegs, als der Baum am Fahrbahnrand plötzlich umstürzte. In Sachsen war es am Samstag zeitweise stürmisch. Die Polizei schätzte den Sachschaden am Auto auf 10.000 Euro. Ein am Straßenrand geparktes Auto wurde gleichfalls beschädigt. (dpa)

