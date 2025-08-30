Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Christoph Baumgartner hatte nach dem Spiel noch eine wichtige Botschaft an die Fans.
Christoph Baumgartner hatte nach dem Spiel noch eine wichtige Botschaft an die Fans. Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Baumgartners Botschaft: "Bin hier am richtigen Ort"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein starker Auftritt - mit Traumtor. Christoph Baumgartner liefert anschließend auch die Erklärung für seine Leistung beim ersten Saisonsieg von RB Leipzig in der Liga.

Leipzig.

Nach seinem Gala-Auftritt gab Christoph Baumgartner auch noch ein Bekenntnis zu RB Leipzig ab. Inmitten der jüngst aufgekommenen Spekulationen um einen möglichen Wechsel zu Crystal Palace in die englische Premier League, betonte der 26-Jährige: "Ich bin hier am richtigen Ort." 

Und Baumgartner ergänzte in den Katakomben der Red Bull Arena nach dem 2:0 über den FC Heidenheim inklusive Tor des stark aufspielenden Österreichers: "Ich glaube, das haben wir heute gesehen." 

Ein Traumtor und noch einiges mehr

Sein Treffer zum 1:0 kurz nach dem Seitenwechsel war ebenso erlösend wie sehenswert. Mit dem Außenrist zirkelte Baumgartner den Ball auch noch mit Wucht unter die Latte. Der erste Saison-Treffer für RB nach dem demütigenden 0:6 zum Auftakt beim FC Bayern und einer chancenreichen, aber auch sehr anfälligen ersten Halbzeit gegen den Fast-Absteiger der vergangenen Spielzeit. 

Ein Tor für die Galerie mit dem Außenrist.
Ein Tor für die Galerie mit dem Außenrist. Bild: Jan Woitas/dpa
Und auch ansonsten bot Baumgartner eine starke Leistung. Mit insgesamt fünf Torschüssen sei er der gefährlichste Offensivakteur von RB gewesen und habe 14 Zweikämpfe gewonnen, ein Bestwert bei den Leipzigern, hieß es auf der Bundesliga-Homepage. Trainer Ole Werner meinte: "Ich könnte heute viele positive Leistungen hervorheben, aber die von Baumi spricht sicherlich Bände." Der neue Coach fand viele weitere lobende Worte über den 26-Jährigen, der gegen die Bayern nur eingewechselt worden war.

Simons' Weggang als große Chance 

Sein Problem: In Xavi Simons hatte ein anderer Spieler Baumgartners Paradeposition auf der 10 besetzt. Der Niederländer wechselte aber am Tag vor dem Match gegen Heidenheim zu Tottenham Hotspur - und damit rückte Baumgartner offensiv auf die Position des Spielmachers. Seine beste Position, wie er selbst betonte. Und gegen Heidenheim bewies. 

"Im Grunde genommen ist Konkurrenz immer gut", sagte Baumgartner: "Aber klar, du merkst, wenn ein Spieler geht, der einfach eine feste Größe war auf der Position und du ein Stück weit mehr auch von der Mannschaft vielleicht gebraucht wirst. Das gibt dir natürlich ein gutes Gefühl." (dpa)

