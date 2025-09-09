Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In ganz Sachsen wird gebuddelt, gesperrt und gebaut - ob auf der Autobahn, der Bundesstraße oder der Bahnstrecke. (Archivbild)
In ganz Sachsen wird gebuddelt, gesperrt und gebaut - ob auf der Autobahn, der Bundesstraße oder der Bahnstrecke. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa
Sachsen
Baustellen bremsen Verkehr aus - Wo in Sachsen gebaut wird
Geduld ist gefragt: Bauarbeiten an Autobahnen, Brücken und Bahnhöfen sorgen in Sachsen für Umwege. Wo Reisende mehr Zeit einplanen sollten - und was langfristig besser werden soll.

Leipzig.

Ob mit dem Auto oder der Bahn - in den kommenden Monaten brauchen Reisende in Sachsen Geduld. Auf vielen Strecken wird gebaut, Straßen und Schienen sind teils nur eingeschränkt nutzbar, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur zeigt. Ein Überblick:

Autobahnen

  • A4 bei Wilsdruff: Fahrbahnerneuerung bis Dezember. Trotz Bauarbeiten bleiben in beide Richtungen die üblichen drei Spuren offen, zwei davon für Lastwagen markiert. Die Spuren sind allerdings schmaler, deshalb müssen Autofahrer mit Tempobegrenzungen rechnen. Die Abfahrt Wilsdruff Richtung Aachen ist bis Jahresende gesperrt.
  • A4 bei Chemnitz: Zwischen Limbach-Oberfrohna und Chemnitz-Mitte sowie zwischen Glauchau-West und Hohenstein-Ernstthal laufen vorbereitende Arbeiten für spätere Sanierungen.
  • A4 Tunnel Königshainer Berge: Bis Ende 2025 ist die Südröhre gesperrt. Der Verkehr rollt im Gegenverkehr durch die Nordröhre.
  • A72 bei Chemnitz: Fahrbahnerneuerung bis Dezember zwischen Chemnitz-Süd und Kreuz Chemnitz. Anschlussstellen Chemnitz-Süd und Chemnitz-Rottluff zeitweise dicht.
  • A17 bei Pirna: Sanierung der Seidewitztalbrücke von Mitte August bis Ende Oktober. Auf vier Kilometern geht es nur einspurig und mit Tempo 100 voran.

Bundes- und Staatsstraßen

  • Leipzig: Auf der B2 an der Messeallee wird bis Oktober die Fahrbahn erneuert - betroffen ist ein viel befahrener Abschnitt am Messegelände.
  • Torgau: In der Warschauer Straße (B182) entstehen neue Radstreifen, gleichzeitig wird der Straßenbelag erneuert.
  • Geithain (B7): Fahrbahndecke wird bis August neu gemacht.
  • Marienberg (B171): Sanierung zieht sich durch die Ortsdurchfahrt.
  • Aue (B283): Bauarbeiten mitten in der Stadt bis Frühjahr 2026.
  • Dittersdorf im Erzgebirgskreis (B180): Fahrbahnerneuerung westlich des Ortes bis Jahresende.
  • Görlitz (B6): Brücke an der Girbigsdorfer Straße wird repariert.

Bahn

  • Dresden: Vom 7. bis 11. November ist die Strecke Dresden Altstadt–Freital Ost gesperrt. Busse fahren als Ersatz.
  • Leipzig - Dresden: Von Mitte September bis Mitte Dezember wird hier gebaut. Die Folgen: Fernzüge brauchen länger, Regionalzüge halten nicht überall.
  • Weitere Sperrungen: im Oktober auf den Strecken Dresden-Klotzsche -Königsbrück sowie Delitzsch - Bitterfeld.
  • Bahnhöfe: In Görlitz wird die über 100 Jahre alte Bahnsteighalle saniert, in Hoyerswerda läuft bis 2027 ein kompletter Umbau für barrierefreien Zugang.

Fazit

Ob auf der Autobahn, in Innenstädten oder auf wichtigen Bahnstrecken - vielerorts wird in Sachsen kräftig gebaut. Für Autofahrer und Bahnreisende bedeutet das Umwege und längere Fahrzeiten, am Ende sollen die Straßen und Schienen aber sicherer und leistungsfähiger sein. (dpa)

