Regionale Nachrichten und News
  • „Bautzen hat für die rechte Szene eine besondere Bedeutung“: CSDs in Sachsen auch dieses Jahr unter Anspannung

Schon 2024 hat der CSD in Bautzen nur unter starkem Polizeischutz stattfinden können. Dieses Jahr ist noch mehr Polizei im Einsatz.
Bild: Sebastian Willnow/dpa/Archiv
Schon 2024 hat der CSD in Bautzen nur unter starkem Polizeischutz stattfinden können. Dieses Jahr ist noch mehr Polizei im Einsatz.
Schon 2024 hat der CSD in Bautzen nur unter starkem Polizeischutz stattfinden können. Dieses Jahr ist noch mehr Polizei im Einsatz. Bild: Sebastian Willnow/dpa/Archiv
Sachsen
„Bautzen hat für die rechte Szene eine besondere Bedeutung“: CSDs in Sachsen auch dieses Jahr unter Anspannung
Redakteur
Von Josua Gerner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

An diesem Sonntag ist CSD in Bautzen. 2024 sind die Bilder der rechtsextremen Gegendemonstration durch die Medien gegangen. Was ist seitdem passiert? Wie laufen die sächsischen CSDs in diesem Jahr?

„Bauchschmerzen“ – so beschreibt Jonas Löschau seine Gefühle vor dem dritten Christopher Street Day (CSD) in Bautzen. Zum einen sei da der ganze organisatorische Aufwand, zum anderen die Angst vor erneuten rechtsextremen Gegenprotesten. Jonas Löschau (25) ist in Bautzen geboren und geblieben. Er sitzt für die Grünen im Stadtrat und war...
