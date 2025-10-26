Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ole Werner treibt seine Mannschaft in Augsburg an.
Ole Werner treibt seine Mannschaft in Augsburg an. Bild: Harry Langer/dpa
Sachsen
Bayern-Jäger? Da schmunzelt Leipzig-Coach Werner amüsiert
RB Leipzig gelingt beim 6:0 in Augsburg der höchste Auswärtssieg in der Bundesliga. Seit dem 0:6-Fehlstart in München geht es steil aufwärts. Den neuen Trainer überrascht das nicht.

Augsburg.

Nach dem höchsten Auswärtssieg von RB Leipzig in der Fußball-Bundesliga und 19 Punkten aus den vergangenen sieben Spielen konnte Ole Werner diese Frage nicht überraschen. Ob sich der Tabellenzweite nun als Bayern-Jäger fühle, wurde der 37 Jahre alte Coach nach dem 6:0 (4:0) beim FC Augsburg gefragt. 

Werner schmunzelte und antwortete: "Wir fühlen uns als RB Leipzig und wir sind froh, dass wir mehr und mehr unseren Fußball auf den Platz bekommen und der auch zu Punkten führt. Das ist das Allerwichtigste für uns."

Dass es seit dem heftigen 0:6 im Saisoneröffnungsspiel in München gegen den mit acht Siegen gestarteten deutschen Meister so schnell eine so positive Entwicklung gab bei seiner neu aufgestellten und ausgerichteten Mannschaft, ist für den neuen RB-Coach freilich nicht verblüffend. "Ich bin da nicht überrascht, dass wir diese Schritte gehen. Aber wir sollten trotzdem bei uns bleiben und Spiele nicht nur anhand der Ergebnistafel bewerten", sagte Werner. Der Rückstand auf die Bayern beträgt nach acht Spieltagen fünf Punkte. (dpa)

