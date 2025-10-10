Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Tom Bischof freut sich auf sein U21-Debüt.
U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo setzt große Stücke auf Tom Bischof.
Julian Nagelsmann (l) nominierte Tom Bischof ebenfalls schon. (Archivbild)
Bayerns Shootingstar: So will ich Nagelsmann überzeugen
Ein Debüt mit ganz langem Anlauf. Tom Bischof vom FC Bayern läuft in der EM-Qualifikation erstmals für die deutsche U21 auf. Der 20-Jährige verrät, wie er auch Julian Nagelsmann überzeugen möchte.

Jena.

Das Debüt dieses Bayern-Shootingstars ließ lange auf sich warten. Auf dem Weg zum U21-Nationalspieler kam Tom Bischof immer wieder etwas dazwischen. Vor einem knappen Jahr fehlte er verletzt, im EM-Sommer wurde er für die A-Nationalmannschaft nominiert, reiste danach mit dem FC Bayern zur Club-WM - und in dieser Saison stoppte zunächst eine Blinddarm-Operation die Reise zum Team von Trainer Antonio Di Salvo. "Jetzt bin ich aber da und wir haben beide Bock auf mein erstes Spiel", sagte der 20-Jährige im ran-Interview. 

Klare Vorgabe für den U21-Neuling

"Ich gehe davon aus, dass er, wenn alles in Ordnung ist, in der Startelf stehen und auch im Zentrum für uns dann die Fäden ziehen wird", sagte Di Salvo vor dem EM-Qualifikationsspiel am Freitagabend (18.00 Uhr/ProSieben Maxx) im Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena gegen Griechenland. 

Bischof, der im Sommer aus Hoffenheim zu den Bayern gewechselt war, hinterließ bislang in München einen guten Eindruck. Auch Di Salvo gefielen die Auftritte des - trotz seiner erst 20 Jahre - mittlerweile routinierten Bundesliga-Spielers. Vor allem beim 4:0 gegen Bremen, als er in der Startelf ran durfte, überzeugte Bischof. Insgesamt lief er schon 60-mal für Hoffenheim und Bayern in der Bundesliga auf.

Schon Debüt unter Nagelsmann

Bischof will sich beim FC Bayern und in der U21 auch für höhere Aufgaben in der A-Nationalmannschaft bei Bundestrainer Julian Nagelsmann empfehlen. Nagelsmann ließ ihn im Finalturnier der Nations League im verlorenen Spiel um Platz drei gegen Frankreich als Einwechselspieler debütieren.

"Ich habe mit dem Bundestrainer vor der Nominierung telefoniert. Er hat mir gesagt, dass er noch mehr Spielzeit von mir verlangt. Dann besteht wieder eine größere Chance, dass ich zur A-Mannschaft eingeladen werde", sagte Bischof. Es wäre "ein Traum" bei der WM im kommenden Sommer dabeizusein. "Dafür muss ich jetzt hier Gas geben und auch im Verein auf genügend Spielzeit kommen. Vielleicht kann ich dann meine Qualitäten zeigen und den Bundestrainer überzeugen."

Di Salvo: Das wird Kompany sicher überlegengen

Der Mittelfeldspieler ist schnell beim FC Bayern angekommen. Der Weg bei den Münchnern zu Spielpraxis zu kommen, sei sicherlich schwierig, sagte Di Salvo. "Aber er hat jetzt tolle Leistungen gezeigt." Trainer Vincent Kompany werde sicher überlegen, "ihn öfter zu bringen".

"Ich sehe mich bei Bayern in der Rolle des Herausforderers. Um mich zu zeigen, ver­suche ich, immer hundert Prozent zu geben", sagte Bischof, der kürzlich mit seiner Freundin, Mehmet Scholls Tochter Josefine, öffentlich für ein Foto posierte. Auf dem weiteren Weg der U21 zur EM-Endrunde im Sommer 2027 will er mit Topleistungen noch weiter in den Fokus rücken. 

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Mehr Artikel