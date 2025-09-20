Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Kinderschutz im Sport ist flächendeckend Bestandteil der Ausbildung von Trainerinnen und Trainern. (Archivbild)
Kinderschutz im Sport ist flächendeckend Bestandteil der Ausbildung von Trainerinnen und Trainern. (Archivbild)
Beauftragter: Schutzkonzepte wichtig im Jugendsport
Warum Schutzkonzepte im Jugendsport längst mehr als nur ein Pflichtprogramm sind – und wie sie zum Qualitätssiegel für Vereine wurden.

Halle.

Der Kinder- und Jugendbeauftragte des Landes Sachsen-Anhalt hat die Bedeutung von Schutzkonzepten gegen Gewalt im Jugendsport betont. Schutzkonzepte seien in der Vergangenheit zu oft als ein Makel stigmatisiert worden, betonte Holger Paech auf einem Fachtag der Sportjugenden aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. "Es hieß, wer ein Schutzkonzept braucht, der muss doch auch ein Problem haben." Heute seien Schutzkonzepte Qualitätssiegel. Kinderschutz sei daher flächendeckender Bestandteil der Ausbildungen von Trainerinnen und Trainern. (dpa)

