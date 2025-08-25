Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In der sorbischen Bevölkerung ist die Bindung an die Lausitz besonders hoch. (Archivbild)
In der sorbischen Bevölkerung ist die Bindung an die Lausitz besonders hoch. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
In der sorbischen Bevölkerung ist die Bindung an die Lausitz besonders hoch. (Archivbild)
In der sorbischen Bevölkerung ist die Bindung an die Lausitz besonders hoch. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Befragung: Sorben haben engere Bindung an die Lausitz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die sorbische Bevölkerung fühlt sich enger mit der Lausitz verbunden als der Durchschnitt, zeigt eine Studie. Ein weiteres Ergebnis: Sorbische Sprache und Kultur sind Teil der regionalen Identität.

Bautzen.

Die sorbische Bevölkerung hat einer Befragung zufolge eine engere Verbindung mit der Lausitz als andere Menschen in der Region. Etwa 83 Prozent der Befragten mit sorbischer Herkunft gaben an, dass die Region ihnen am Herzen liegt, wie aus dem Lausitz Monitor 2025 hervorgeht. Unter den restlichen Befragten waren es mit 62 Prozent deutlich weniger. 

Sorben machten sich auch häufiger Gedanken über die Zukunft der Lausitz (58 Prozent versus 36 Prozent) und beteiligten sich stärker an deren Gestaltung (24 Prozent versus 12 Prozent).

Auch der Blick auf den Wandel in der Region fiel bei den Sorben positiver aus. Mehr als jeder dritte Lausitzer mit sorbischer Herkunft ist der Ansicht, dass die Situation in den vergangenen fünf Jahren besser oder viel besser geworden ist. Bei den Menschen ohne sorbische Herkunft lag dieser Anteil hingegen bei einem Viertel.

Lausitz-Monitor erstmals mit Fokus auf Sorben

Für den "Lausitz-Monitor" hat die MAS Gesellschaft für Marktanalyse und Strategie im März/April 1.028 Menschen in der Lausitz online befragt. Die Studie wird seit 2020 jährlich durchgeführt und ist den Angaben nach repräsentativ. 

Bei der Befragung wurde in diesem Jahr dem zum ersten Mal ein besonderer Fokus auf die sorbische Bevölkerung gelegt. Neben dem Hauptthema Strukturwandel ging es auch um die Themen Mehrsprachigkeit, kulturelle Identität und die Rolle der Sorben im Wandel der Region.

Aus den Studienergebnissen geht hervor, dass etwa 14 Prozent der Lausitzer eine sorbische Herkunft haben. Zu den Kriterien, von denen mindestens eins erfüllt sein muss, zählten dabei die Selbstidentifikation als Sorbe, das Beherrschen der Sprache, sorbischsprachige Eltern oder Großeltern sowie das Pflegen von sorbischen Traditionen und Bräuchen. Besonders hoch ist der Anteil der Sorben in den Landkreisen Spree-Neiße (20 Prozent), Oberspreewald-Lausitz (17 Prozent) und Bautzen (17 Prozent).

Breite Anerkennung für Sprache und Kultur

Unter allen Befragten fanden sowohl die sorbische Kultur als auch die Sprache breite Anerkennung als wesentlicher Teil der regionalen Identität (83 Prozent bzw. 72 Prozent). Fast die Hälfte bewertete die Begrüßung "Witaj" als regionaltypischen Gruß – vergleichbar mit "Moin" im Norden oder "Servus" in den Alpen

Der Vorsitzende der Domowina - dem Bund der Lausitzer Sorben -, Dawid Statnik, bewertete die Ergebnisse positiv: "Das Sorbische ist nicht nur eine Frage für uns selbst, sondern ein integraler Bestandteil der gesamten Łužyca/Łužica." Unter den Befragten des Lausitz-Monitors sprechen den Angaben zufolge ein Prozent Sorbisch. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
24.08.2025
2 min.
Lausitz Festival bietet "große Kunst" in "krasser Gegend"
Das Lausitz Festival eröffnet in der Brikettfabrik Louise.
Aus einer Brikettfabrik wird eine Bühne: Mit Shakespeare-Sonetten ist das Lausitz Festival in der historischen "Louise" gestartet – und zeigt, wie sich die Region von der Kohle zur Kultur wandelt.
13:30 Uhr
2 min.
Langenbernsdorfer Reiterhof nimmt den Breitensport in den Fokus
Nachdem Henry Stude am vergangenen Wochenende beim Turnier in Lengenfeld selbst aktiv war, hat er an diesem Wochenende auf dem eigenen Reiterhof den Hut auf für zwei Tage volles Programm.
Ein Turnier für Reiter ohne eigenes Pferd und ungewohnte Wettbewerbe bietet das Wochenende auf der Anlage der Familie Stude. Wann es dort was zu sehen gibt.
Reiner Thümmler
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
13:28 Uhr
2 min.
Haus bauen im Erzgebirge: Wolkenstein lädt zu Info-Veranstaltung im Baugebiet Hüttenbach
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing ist am Freitag mit vor Ort.
Noch sind viele Flächen frei, doch erste Grundstücke sind verkauft. Am Freitag erhalten Bauinteressierte Details zu Grundstücken, Hausbau und Infrastruktur.
Mike Baldauf
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
23.08.2025
3 min.
Lausitz Festival startet mit "Sonettfabrik" in Domsdorf
Das Festival eröffnet mit der "Sonettfabrik" in der Louise, der ältesten noch funktionstüchtigen Brikettfabrik der Welt.
Musik, Tanz, Theater - das Lausitz Festival stellt ab diesem Sonntag ein vielfältiges Programm bereit. Zehntausend Gäste werden erwartet.
Mehr Artikel