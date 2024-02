Befragung zu Sicherheitsgefühl startet im März

Eine Studie soll Einblicke zu Kriminalität, Opfererfahrungen, Sicherheitsgefühl und Erfahrungen mit der Polizei bringen. Innenminister Armin Schuster ruft zur Teilnahme auf.

Dresden.

Ab März sollen in Sachsen 6600 Menschen zu ihrem Sicherheitsgefühl und zur Kriminalität befragt werden. Im Rahmen der Studie "Sicherheit und Kriminalität in Deutschland" (SKiD) des Bundeskriminalamts (BKA) und der Polizeien der Länder erhalten bundesweit mehr als 186.000 Menschen ab 16 Jahren dazu einen Fragebogen per Post, wie das sächsische Innenministerium am Freitag mitteilte. Ziel der Bevölkerungsbefragung sei es, umfassende Erkenntnisse über die Entwicklung der Kriminalität, eigene Opfererfahrungen, das Sicherheitsgefühl der Menschen und ihre Erfahrung mit der Polizei zu erlangen.