Beginn der Sommerferien - Flieger steuern den Süden an

Zum Ferienbeginn starten zahlreiche Passagiere von Leipzig und Dresden in den Urlaub. Die Sonnenziele in Südeuropa sind besonders gefragt.

Leipzig/Halle/Dresden.

Zum Start der Sommerferien in Sachsen und Sachsen-Anhalt heben am Wochenende insgesamt 81 Passagierflugzeuge von den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden ab. Wie die Mitteldeutsche Flughafen AG mitteilte, entfallen 55 Flüge auf den Airport Leipzig/Halle und 26 auf den Flughafen Dresden. Am ersten Ferienwochenende erwartet der Flughafenbetreiber bis zu 24.500 Fluggäste an beiden Flughäfen.