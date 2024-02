Behörde fahndet nach Kreuzottern und Schlingnattern

Pirna.

Einheimische Schlangenarten sind immer mehr auf den Schutz ihrer Lebensräume angewiesen. Das Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge bat die Bevölkerung am Montag um Unterstützung. Konkret geht es um die seltene Schlingnatter und die Kreuzotter - das "Reptil des Jahres 2024" in Deutschland. Wer die beiden Schlangen in der Region sichtet, soll das der Naturschutzbehörde des Landkreises mit genauem Fundort melden und mit einem Foto dokumentieren. Beide Schlangenarten seien immer seltener. "Um sie und ihre schwindenden Lebensräume sinnvoll zu schützen, ist es nötig herauszufinden, wo genau sie leben."