Behörde gibt grünes Licht für Sanierung Kaufhaus Görlitz

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bei der geplanten Sanierung des Görlitzer Jugendstil-Kaufhauses sind jetzt Fragen des Denkmalschutzes geklärt (Archivbild).
Bei der geplanten Sanierung des Görlitzer Jugendstil-Kaufhauses sind jetzt Fragen des Denkmalschutzes geklärt (Archivbild). Bild: Robert Michael/dpa
Bei der geplanten Sanierung des Görlitzer Jugendstil-Kaufhauses sind jetzt Fragen des Denkmalschutzes geklärt (Archivbild).
Bei der geplanten Sanierung des Görlitzer Jugendstil-Kaufhauses sind jetzt Fragen des Denkmalschutzes geklärt (Archivbild). Bild: Robert Michael/dpa
Bei der geplanten Sanierung des Görlitzer Jugendstil-Kaufhauses sind jetzt Fragen des Denkmalschutzes geklärt (Archivbild).
Bei der geplanten Sanierung des Görlitzer Jugendstil-Kaufhauses sind jetzt Fragen des Denkmalschutzes geklärt (Archivbild). Bild: Robert Michael/dpa
Bei der geplanten Sanierung des Görlitzer Jugendstil-Kaufhauses sind jetzt Fragen des Denkmalschutzes geklärt (Archivbild).
Bei der geplanten Sanierung des Görlitzer Jugendstil-Kaufhauses sind jetzt Fragen des Denkmalschutzes geklärt (Archivbild). Bild: Robert Michael/dpa
Bei der geplanten Sanierung des Görlitzer Jugendstil-Kaufhauses sind jetzt Fragen des Denkmalschutzes geklärt (Archivbild).
Bei der geplanten Sanierung des Görlitzer Jugendstil-Kaufhauses sind jetzt Fragen des Denkmalschutzes geklärt (Archivbild). Bild: Robert Michael/dpa
Bei der geplanten Sanierung des Görlitzer Jugendstil-Kaufhauses sind jetzt Fragen des Denkmalschutzes geklärt (Archivbild).
Bei der geplanten Sanierung des Görlitzer Jugendstil-Kaufhauses sind jetzt Fragen des Denkmalschutzes geklärt (Archivbild). Bild: Robert Michael/dpa
Bei der geplanten Sanierung des Görlitzer Jugendstil-Kaufhauses sind jetzt Fragen des Denkmalschutzes geklärt (Archivbild).
Bei der geplanten Sanierung des Görlitzer Jugendstil-Kaufhauses sind jetzt Fragen des Denkmalschutzes geklärt (Archivbild). Bild: Robert Michael/dpa
Bei der geplanten Sanierung des Görlitzer Jugendstil-Kaufhauses sind jetzt Fragen des Denkmalschutzes geklärt (Archivbild).
Bei der geplanten Sanierung des Görlitzer Jugendstil-Kaufhauses sind jetzt Fragen des Denkmalschutzes geklärt (Archivbild). Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Behörde gibt grünes Licht für Sanierung Kaufhaus Görlitz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Görlitzer Jugendstil-Kaufhaus soll aus dem Dornröschenschlaf erwachen. Strittige Punkte zum Denkmalschutz sind nun beigelegt. Die Planungen können weitergehen.

Görlitz.

Bei der geplanten Sanierung des Görlitzer Kaufhauses ist eine weitere Hürde genommen. Die Landesdirektion Sachsen gab jetzt als oberste Denkmalschutzbehörde des Freistaates grünes Licht für den künftigen sogenannten Bauvorbescheid. Damit bekommt der Bauherr Planungssicherheit mit Blick auf eine spätere Baugenehmigung.

Genehmigungsverfahren kann voranschreiten

"Es war keine einfache Entscheidung. Die Fachexperten in meinem Haus haben alles sorgfältig geprüft, die Argumente aller Beteiligten angehört und gegeneinander abgewogen. Das Ergebnis schafft nun Klarheit", erklärte Béla Bélafi, Präsident der Landesdirektion. Der Bescheid könne nun abgeschlossen werden und das Genehmigungsverfahren zum Bauvorhaben voranschreiten. 

Die Zustimmung erfolge unter der Voraussetzung einer engen Zusammenarbeit mit der Denkmalschutzbehörde der Stadt Görlitz bei der Bauausführung, hieß es. Denkmalgeschützte Elemente seien so weit wie möglich zu berücksichtigen.

Nutzung des Dachgeschosses und bauliche Details Streitpunkte

Die Entscheidung der Landesdirektion war notwendig, weil es zwischen der Stadt Görlitz als unterer Denkmalschutzbehörde und dem Landesamt für Denkmalpflege unterschiedliche Auffassungen zur Genehmigung des Bauvorantrages gab. Dabei ging es um die Nutzung der beiden Dachgeschosse und bauliche Details der Dachkonstruktion. 

Das öffentliche Interesse am Umbau und der Wiederbelebung des Kaufhauses überwiege das denkmalschutzrechtliche Interesse, hieß es. "Die Aktivierung und der Erhalt des Kulturdenkmals ist wichtiger, als dass das Gebäude weiter dem Dornröschenschlaf und Verfall ausgesetzt bleibt", betone Bélafi. Geplante Änderungen würden den ursprünglichen Charakter des Kulturdenkmals nicht wesentlich beeinträchtigen.

Kaufhaus soll wieder Magnet für innerstädtischen Einzelhandel sein

Der Görlitzer Oberbürgermeister Octavian Ursu (CDU) zeigte sich erleichtert. "Es ist für unsere Stadt von besonderer Bedeutung, dass das Kaufhaus saniert und wiederbelebt wird. Mit der Entscheidung der Landesdirektion ist ein wichtiger Schritt getan, um die Planungen für die Sanierung voranzutreiben und dadurch das Haus auch als Magnet für den innerstädtischen Einzelhandel mitten in unserer Stadt wieder etablieren zu können."

Das 1913 eröffnete Warenhaus gehörte zuletzt zur Kaufhauskette Hertie und ist sei 2009 geschlossen. 2013 erwarb der Mediziner und Geschäftsmann Winfried Stöcker das Gebäude. Der Jugendstilbau zählt zu den letzten Zeugnissen der Warenhausarchitektur vom Beginn des 20. Jahrhunderts. Mit bemalter Glaskuppel und einem Lichthof, den Verkaufsgalerien auf drei Geschossen umgeben, blieb das imposante Gebäude weitgehend im Original erhalten.

Görlitzer Kaufhaus diente wiederholt als Filmkulisse

Das leerstehende Kaufhaus war in den vergangenen Jahren immer wieder Kulisse bei verschiedenen Filmproduktionen. 2013 etwa verwandelte sich das Denkmal für die später Oscar-prämierte Produktion "The Grand Budapest Hotel" in das titelgebende Hotel. Der US-amerikanische Regisseur Wes Anderson drehte dazu wochenlang mit internationalen Stars wie Ralph Fiennes, Jude Law, Adrien Brody oder Jeff Goldblum in Görlitz. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09:15 Uhr
1 min.
Zwickau: Scharfe Granate in Wohnung entdeckt
Experten des Landeskriminalamtes rückten an.
Die Familie eines Rentners machte den Fund beim Aufräumen.
Bernd Appel
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
05.11.2025
2 min.
Orgel für Sanierung der Stadthalle ausgebaut
Für die Sanierung der Stadthalle Görlitz muss ein Großteil der Sauer-Orgel ausgebaut werden.
Die Görlitzer Stadthalle soll künftig eine Konzerthalle und modernes Kongresszentrum gleichermaßen sein. Für die Umgestaltung muss auch die Königin der Instrumente vorübergehend "abdanken".
09:42 Uhr
1 min.
Detonation in Reihenhaus: 83-Jähriger wird weiter gesucht
Auch das Technische Hilfswerk ist im Einsatz, um die Person zu finden.
Nach der Detonation am Freitagabend konnten die Einsatzkräfte den Mann noch immer nicht finden.
18.10.2025
2 min.
Görlitzer Oberbürgermeister verurteilt Bücherverbrennung
Asche und Brandspuren sind am Denkmal für die Opfer des Faschismus in Görlitz zu sehen, nachdem unbekannte Täter Bücher verbrannt haben. Der Staatsschutz der Polizei ermittelt.
Nach einer Bücherverbrennung am Mahnmal für Faschismus-Opfer fordert der Görlitzer OB Ursu eine konsequente Bestrafung der Täter. Polizei und Staatsschutz ermitteln.
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
Mehr Artikel