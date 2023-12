Bei Auffahrunfall auf A9: zwei Menschen schwerverletzt

Schkeuditz.

Eine 13-Jährige und ein 18-Jähriger sind bei einem Auffahrunfall auf der A9 Richtung München bei Schkeuditz (Landkreis Nordsachsen) schwer verletzt worden. Zudem erlitt eine 18-Jährige leichte Verletzungen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein 57-jähriger Autofahrer bremste am Donnerstagmittag zunächst verkehrsbedingt ab. Ein hinter ihm fahrender 47-Jähriger konnte mit seinem Auto nicht mehr rechtzeitig halten und fuhr auf das voranfahrende Auto auf. Drei der fünf Insassen aus dem aufgefahrenem Auto wurden dabei verletzt. Rettungskräfte brachten die zwei Schwerverletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die 18-Jährige wurde ambulant versorgt.