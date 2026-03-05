Benzinpreise über 2 Euro: Darum ist Tanken im Ausland so viel günstiger

In Deutschland sind die Preise für Benzin und Diesel in wenigen Tagen um 30 Cent und mehr pro Liter hochgeschnellt. Beim Blick in die Nachbarländer fühlen sich viele Autofahrer abgezockt. Zu Recht, wie der Tankstellen-Interessenverband jetzt der „Freien Presse“ bestätigte.

Chemnitz. Während die Benzin- und Dieselpreise nach Beginn des Iran-Kriegs in Deutschland innerhalb weniger Tage von rund 1,70 auf über 2 Euro regelrecht explodiert sind, haben sie sich in Polen und Frankreich kaum verändert. So gibt es nach Recherchen der „Freien Presse“ den Liter Benzin E10 in Warschau wie letzte Woche schon für 1,25 bis 1,38 Euro. In Frankreich waren es letzte Woche in Paris um die 1,83 Euro. Aktuell sind es um die 1,89 Euro. In Tschechien, Luxemburg, Belgien oder Österreich ist Tanken zum Teil ebenfalls deutlich günstiger als in Deutschland - und die Preise sind dort auch nicht so schnell oder so stark in die Höhe geschnellt.

Steuern und Abgaben auf Kraftstoff in Deutschland besonders hoch

Kraftstoff ist in Deutschland generell meist teurer als in vielen anderen europäischen Staaten, weil hierzulande die Steuern und Abgaben auf Kraftstoff besonders hoch sind. Wie der ADAC betont, liegt diese Steuer bei 65,45 Cent pro Liter Benzin und bei 47,04 Cent pro Liter Diesel. Zum Vergleich: In Österreich werden laut der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) pro Liter Superbenzin 48,2 Cent und pro Liter Diesel 39,7 Cent Mineralölsteuer verlangt. Für das Jahr 2025 hat der ADAC vorgerechnet, dass der Steuer- und Abgabenanteil in Deutschland bei Benzin rund 64 Prozent und bei Diesel rund 56 Prozent betrug. In Polen oder Tschechien ist dieser Anteil deutlich geringer.

So begründen die Ölkonzerne den Preissprung

Der Verband Fuels und Energie En2x erklärt den Preissprung in Deutschland damit, dass die Branche – wie andere auch – die Preise an der Zapfsäule auf Basis der tagesaktuellen Einkaufpreise zum sogenannten Wiederbeschaffungswert kalkuliert. „Verkauft wird zu dem Preis, der derzeit erzielt werden muss, um die deutlich teurer gewordenen Produkte Benzin und Diesel wieder einzukaufen und damit die Versorgung sicherzustellen“, sagt En2x-Sprecher Alexander von Gersdorff auf Anfrage der „Freien Presse“. Würden die Tankstellen noch den alten, niedrigeren Preis verlangen, würde ihnen schlicht das Geld fehlen, jetzt die deutlich teureren Kraftstoffmengen nachzukaufen. Dieses kaufmännische Prinzip gelte für alle Branchen, es wirke sich bei den Tankstellen nur unmittelbar aus.

Tankstellen-Betreiber halten Preissprung für Abzocke

Offenbar gilt das aber nicht in Polen, Tschechien oder Frankreich. „Ich halte den Preissprung in Deutschland für Abzocke“, sagt Herbert Rabl, Sprecher des Tankstellen-Interessenverbands. Zwar stimme es, dass die Konzerne auf Basis des aktuellen Wiederbeschaffungspreises die Preise an der Tanksäule kalkulieren. „In den Lagern und Tanks befindet sich aber noch jede Menge Kraftstoff, der zu den alten, niedrigeren Preisen beschafft worden ist.“ Es gebe also keine objektive wirtschaftliche Not, „die Preise jetzt so stark zu erhöhen, weil die Erhöhung des Rohölpreises durch die Lieferkette noch gar nicht bei uns angekommen sein kann“, erklärt Rabl. „Statt diese alten Preise fair an die Verbraucher weiterzugeben, solange die Lager noch voll sind, haben sich die Konzerne aber für eine sehr große Gewinnmitnahme entschieden. Eigentlich sollte die Zeit des rüden Raubtierkapitalismus ja vorbei sein, aber in den Konzernzentralen wird das offenbar anders gesehen.“

ADAC und AvD: Begründung vorgeschoben

Der ADAC und der AvD werfen der Mineralölwirtschaft ebenfalls eine unangemessene Preissetzung an den Tankstellen vor. Das Argument der Mineralölkonzerne, dass den Tankstellen ohne diesen Preissprung das Geld fehle, jetzt die deutlich teureren Kraftstoffmengen nachzukaufen, hält der ADAC für vorgeschoben. Er verweist darauf, dass in der Vergangenheit am Ende von Hochpreisphasen die Benzinpreise nicht so schnell wie der Rohölpreis gesunken seien. Auch für Autofahrer gehe es um Liquidität.

Bundeskartellamt sieht bislang keinen Grund zum Einschreiten

Das Bundeskartellamt beobachtet die Preisentwicklung in Deutschland. „Sollten sich Hinweise auf kartellrechtswidriges Verhalten der Mineralölkonzerne zeigen, würden wir konsequent dagegen vorgehen“, erklärt Behördenchef Andreas Mundt auf Anfrage der „Freien Presse“. „Ich möchte aber auch deutlich machen, dass es kein Instrumentarium gibt, um geopolitisch getriebene Preissteigerungen quasi auf Knopfdruck zu verhindern. Selbst ein ungewöhnlich hoher Abstand zwischen der Entwicklung des Rohölpreises und den Preisen an der Tankstelle, den wir zumindest bei E5/E10 bislang auch gar nicht sehen, würde keinen unmittelbaren Verdacht auf ein illegales Verhalten der Konzerne darstellen.“

Darum ist Sprit in Polen und Tschechien so viel günstiger

In Polen sind die Steuern auf Benzin und Diesel deutlich geringer als in Deutschland. Zudem sind dort zwar die Preise für fertige Kraftstoffe, die von polnischen Raffinerien angeboten werden, in die Höhe geschossen. Dieser Anstieg wird aber bislang kaum oder erst verzögert auch an die Verbraucher weitergegeben. Ein Grund dafür dürfte sein, dass der polnische Staat 49,9 Prozent der Anteile an dem polnischen Ölkonzern Orlen hält. Dadurch hat er einen entscheidenden Einfluss auf die Unternehmensführung und die Strategie des Konzerns. Über Töchter kontrolliert Orlen zudem bedeutende Erdölvorkommen des norwegischen Kontinentalschelfs. Der Konzern betreibt darüber hinaus unter anderem Raffinerien und Tankstellenketten in Polen, Deutschland, Tschechien und Litauen. Dadurch kann er für einen gewissen Zeitraum Kraftstoff auch zu politischen Preisen in Polen verkaufen.

Gleiches gilt für Tschechien. Dort überwacht das Finanzministerium die Preise eng. Auch werden dort die Gewinnmargen von Tankstellenbetreibern kontrolliert, um überhöhte Preise zu verhindern. Das tschechische Staatsunternehmen Čepro betreibt zudem selbst mehr als 250 Tankstellen. Im Vergleich zu Deutschland sind die Steuern auf Benzin und Diesel in Tschechien oft geringer, was den niedrigeren Endpreis erklärt.

Luxemburg und Belgien legen Maximalpreise fest

Die luxemburgische Regierung legt Maximalpreise fest, die durch Vereinbarungen mit Ölimportgesellschaften zustande kommen. Dieser Höchstpreis basiert auf den Preisen, die an den bedeutenden Umschlaghäfen aufgerufen werden. Er wird versetzt nach der Dauer der Lagerdurchlaufzeit angesetzt und bei Änderungen abends für den nächsten Tag bekanntgegeben. Tankstellen dürfen ihre Preise deshalb nicht willkürlich erhöhen, sie können jedoch unter dem staatlichen Limit liegen. In Luxemburg wurde der staatliche Maximalpreis an Tankstellen seit Tagen ohne große Preissprünge festgelegt auf 1,47 Euro für Super E10 und 1,46 Euro für Diesel. Da Luxemburg Kraftstoffe primär aus Belgien bezieht, wird erwartet, dass sich der Anstieg des Brent-Öls erst in den nächsten Tagen an den dortigen Zapfsäulen widerspiegeln wird.

Belgien reguliert die Kraftstoffpreise

In Belgien sind aktuell beim Tanken für deutsche Autofahrer um die 30 Cent Ersparnis pro Liter Benzin E10 drin. Dort gibt es ebenfalls ein staatlich reguliertes System für Kraftstoffpreise. Die belgische Regierung legt einen maximalen Verkaufspreis fest, den Tankstellenbetreiber nicht überschreiten dürfen. Dieser Preis wird meist nur einmal am Tag – oder bei Bedarf auch seltener – angepasst. Der Effekt: Es gibt keine extremen Preisschwankungen im Tagesverlauf. In Deutschland hingegen herrscht ein „freier“ Markt, auf dem Tankstellen die Preise oft mehr als 15 Mal am Tag anpassen, um den Wettbewerb und die Nachfrage auszunutzen – was für Verbraucher oft zu unvorhersehbaren Spitzenpreisen führt. In Deutschland sind die Steuern auf Kraftstoffe (Energiesteuer + Mehrwertsteuer auf den Gesamtbetrag) zudem fest und hoch verankert. Der Staat hat hier wenig Spielraum, kurzfristig gegenzusteuern, ohne das Budget zu belasten. Wenn die globale Marktlage für Druck sorgt, treiben die deutschen Steuern die Preise an der Zapfsäule zusätzlich nach oben. Belgien nutzt teilweise andere fiskalische Werkzeuge.

Frankreich will scharf kontrollieren

In Frankreich führen Steuern, Abgaben und CO₂-Bepreisung traditionell zu ähnlich hohen Spritpreisen wie in Deutschland. Staatlichen Mineralölkonzerne, die direkt vom Staat betrieben werden, gibt es nicht mehr. Die großen französischen Ölgesellschaften wurden im Laufe der letzten Jahrzehnte privatisiert. Die französische Regierung hat jetzt aber Kontrollen durch die Wettbewerbsbehörde an den Tankstellen angekündigt. Dadurch will sie gewährleisten, dass der Anstieg der Kraftstoffpreise „angemessen“ sei mit Blick auf den Preis für Rohöl, sagte der französische Wirtschaftsminister Roland Lescure am Mittwoch dem Sender France Info. Die Regierung rechne mit einem „begrenzten Preisanstieg um einige Cent“ an den Zapfsäulen. Frankreich hält zudem wesentlich höhere Treibstoffreserven bereit, als die Mindestvorgabe der Internationalen Energieagentur von 90 Tagen vorgibt.

Preiserhöhung in Österreich nur einmal am Tag erlaubt

In Österreich kostete Super 95 am Donnerstagnachmittag zum Beispiel in Vorarlberg um die 1,66 Euro. In diesem Nachbarland ist gesetzlich geregelt, dass der Spritpreis am Tag nur einmal erhöht werden darf – und zwar um 12 Uhr. Senkungen der Preise sind dagegen jederzeit erlaubt. Diese Regel gilt noch bis Ende 2028. Wenn die Märkte wie aktuell etwa durch die Unruhen im Nahen Osten nervös werden, schlagen deutsche Tankstellen durch ihre Algorithmen oft schneller und deutlicher nach oben aus als in Österreich. (juerg/hys)