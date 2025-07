Beobachten statt harter Grenzkontrolle: Verkehr von Sachsen nach Polen rollt weitgehend ungehindert

Seit Montagmorgen kontrolliert auch Polen seine Grenzen bei der Einreise. Aber was passiert, wenn deutsche Bundespolizisten Asylbewerber zurückweisen und das Nachbarland sie nicht zurücknimmt?

Pendler, Touristen und Einheimische, die schnell zum Tanken oder Zigarettenholen ins Nachbarland wollen: Ein ums andere Auto rollt am Montagvormittag über die Görlitzer Stadtbrücke ins polnische Zgorcelec. Ein halbes Dutzend Uniformierte in Flecktarn mustern an der Neißeüberquerung den vorbeifließenden Verkehr - und lassen die meisten...