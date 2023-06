Bergakademie treibt Sanierung von Forschungsbergwerks voran

Freiberg. Die Bergakademie Freiberg forciert die Sanierung ihres Forschungs- und Lehrbergwerks "Reiche Zeche". Am Freitag wurden die neue Fördermaschine und Schachtsignalanlage in Betrieb genommen. Nach der Rekonstruktion des Fördergerüsts sei damit das zweite Bauvorhaben bis auf wenige Einzelleistungen abgeschlossen, erklärte der Kanzler der Hochschule, Jens Then. Die Kosten wurden auf rund 2,4 Millionen Euro beziffert - sie werden vom Land getragen. Die weitere Modernisierung des Bergwerks werde voraussichtlich bis 2030 dauern.

Die "Reiche Zeche" hat große Bedeutung für Forschung und Lehre an der traditionsreichen Montan-Universität, wird aber auch touristisch genutzt für Besucher. Erprobt werden dort laut Hochschule etwa Roboter- und Sensorsysteme für den Einsatz in unwegsamem Gelände, aber auch der Einsatz von Bakterien für die Gewinnung von Hightech-Metallen in Untertagelaboren. (dpa)