Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Janis Blaswich bestritt insgesamt 64 Pflichtspiele für RB Leipzig.
Janis Blaswich bestritt insgesamt 64 Pflichtspiele für RB Leipzig. Bild: Jan Woitas/dpa
Janis Blaswich bestritt insgesamt 64 Pflichtspiele für RB Leipzig.
Janis Blaswich bestritt insgesamt 64 Pflichtspiele für RB Leipzig. Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Bericht: Bayer und Leipzig einig über Blaswich-Wechsel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Torhüter Janis Blaswich wechselt wohl den Arbeitgeber. Bayer Leverkusen überweist RB Leipzig einem Medienbericht zufolge eine niedrige Millionensumme für den 34-Jährigen.

Leverkusen/Leipzig.

Der Wechsel von Torhüter Janis Blaswich von RB Leipzig zu Bayer Leverkusen ist offenbar beschlossene Sache. Die beiden Fußball-Bundesligisten hätten sich geeinigt, berichtete Sky. Bereits am Freitag solle der 34-Jährige den obligatorischen Medizincheck absolvieren. Eine Sockelablösesumme von zwei Millionen Euro werde fällig, hieß es weiter.

Mehrere Medien hatten zuletzt bereits über das Leverkusener Interesse an Blaswich berichtet. Er soll bei der Werkself den langjährigen Stammkeeper Lukas Hradecky ersetzen, der hinter Neuzugang Mark Flekken künftig nur noch als Nummer zwei eingeplant war und vor einem Wechsel zum französischen Club AS Monaco steht.

Auch Hradecky-Transfer fast fix

Laut "Kicker" soll sich Hradecky bereits auf den Weg ins Fürstentum gemacht haben, dort einen Zwei-Jahres-Vertrag mit Option auf eine weitere Saison erhalten und Bayer mindestens drei Millionen Euro an Ablöse einbringen. Den Niederländer Flekken hatte der Double-Sieger von 2024 diesen Sommer vom englischen Verein FC Brentford verpflichtet.

Blaswichs Vertrag in Leipzig läuft noch bis 2026, auch bei den Sachsen wäre er nur Ersatzmann. Vergangene Saison spielte der Schlussmann auf Leihbasis für RB Salzburg in Österreich. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
19:24 Uhr
2 min.
Nächster Abgang: Bayer-Keeper Hradecky wechselt nach Monaco
Verlässt Bayer Leverkusen nach erfolgreichen Jahren: Torhüter Lukas Hradecky.
Der nächste Abgang bei Bayer Leverkusen ist fix: Nach erfolgreichen Jahren verlässt auch Keeper Lukas Hradecky die Werkself. Durch einen Neuzugang hätte dem Finnen wohl die Bank gedroht.
03.08.2025
1 min.
Bericht: Leverkusen will Leipzigs Torhüter Blaswich
Janis Blaswich könnte nach Leverkusen wechseln.
Der nächste Abgang bei Bayer Leverkusen steht kurz bevor: Nach erfolgreichen Jahren soll Keeper Lukas Hradecky die Werkself verlassen. Dafür könnte Ersatz aus Leipzig kommen.
Von Nicole Jähn
8 min.
09.08.2025
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
06:00 Uhr
5 min.
Haselnüsse werden teurer, auch wegen des Klimawandels
Haselnüsse wachsen auch in Deutschland, kommen aber vor allem aus der Türkei. (Illustration)
In der Türkei schädigt ein Kälteeinbruch die Sträucher. Auf dem Weltmarkt steigen die Haselnusspreise danach steil. Das macht sich bei Unternehmen und Verbrauchern in Deutschland bemerkbar.
Lukas Müller, Anne Pollmann und Oliver Schmale, dpa
06:00 Uhr
5 min.
Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno
Die Ausstellung ist erst ab 18 Jahren freigegeben.
Es ist eine Gratwanderung: Das NRW-Forum in Düsseldorf lädt ein zu einer Ausstellung über die ganze Komplexität der Sexualität. Jugendfrei ist die Schau nicht.
Dorothea Hülsmeier, dpa
10:40 Uhr
1 min.
Diebstahl im Erzgebirge lässt Schulanfänger traurig zurück
Ein geschmückter Traktor sollte der Blickfang heute in Heidersdorf werden.
Der Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Polizei setzt auf Zeugenhinweise.
Katrin Kablau
Mehr Artikel