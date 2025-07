Bericht: HSV interessiert Leipziger Poulsen

Aufstiegsheld Davie Selke wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr für den Hamburger SV spielen. Laut dem "Hamburger Abendblatt" hat der Bundesliga-Rückkehrer schon einen Nachfolger im Blick.

Hamburg. Fußball-Bundesligist Hamburger SV soll sich laut einem Bericht des "Hamburger Abendblatt" mit einer Verpflichtung von Yussuf Poulsen beschäftigen. Der 31 Jahre alte Angreifer des künftigen Liga-Konkurrenten RB Leipzig könnte die Lücke im Sturmzentrum schließen, die durch den Abgang von Davie Selke entstanden ist. Nach Angaben des "Abendblatt" gab es bereits erste Gespräche wegen eines möglichen Transfers. Beide Seiten hätten Interesse signalisiert.

Poulsen ist seit 2013 bei RB Leipzig und war schon bei den Aufstiegen der Sachsen in die 2. Bundesliga und die Bundesliga dabei. Der dänische Nationalspieler erzielte in bislang 233 Bundesliga-Spielen 49 Tore. Sein Vertrag in Leipzig läuft im Juni kommenden Jahres aus.

Dagegen ist es höchst unwahrscheinlich, dass Zweitliga-Torschützenkönig Selke noch einmal für den HSV spielt. Mit 22 Treffern hatte der 30-Jährige maßgeblichen Anteil an der Rückkehr der Hamburger in die Bundesliga. Verein und Spieler konnten sich aber nicht auf eine Verlängerung des nun ausgelaufenen Vertrags einigen. Seit Montag ist er vereinslos und war entsprechend beim Trainingsauftakt des HSV am Mittwoch auch nicht dabei. (dpa)