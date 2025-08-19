Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Christopher Nkunku vom FC Chelsea ist bei seinem Ex-Club RB Leipzig wieder im Gespräch.
Christopher Nkunku vom FC Chelsea ist bei seinem Ex-Club RB Leipzig wieder im Gespräch.
Sachsen
Bericht: Leipzig verhandelt mit Chelsea über Nkunku-Rückkehr
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

RB Leipzig statt Bayern München? Laut einem Medienbericht sollen die Sachsen an Christopher Nkunku interessiert sein. An dem Franzosen waren in dieser Transferperiode auch schon die Bayern dran.

München.

RB Leipzig ist einem Medienbericht zufolge an einer Rückkehr von Christopher Nkunku interessiert. Nach Angaben des Portals "The Athletic" steht der Fußball-Bundesligist in Verhandlungen mit Nkunkus Club FC Chelsea.

In diesem Sommer bemühte sich laut übereinstimmenden Medienberichten auch schon der FC Bayern München um den Franzosen. Ein Wechsel zum deutschen Rekordmeister soll inzwischen aber geplatzt sein. Demnach wollten die Bayern ein Leihgeschäft, Chelsea hingegen einen festen Verkauf des 27-Jährigen.

Tauschen RB und Chelsea Nkunku und Simons?

Nkunku spielte von 2019 bis 2023 für Leipzig, ehe ihn Chelsea für angeblich 60 Millionen Euro verpflichtet hatte. Mit den Londonern gewann er im Frühjahr die Conference League und jüngst im Juli die Club-Weltmeisterschaft. So richtig glücklich wurde Nkunku an der Stamford Bridge aber offenbar nicht.

Anstelle von Nkunku könnte bald Leipzigs Xavi Simons für Chelsea spielen. Der Niederländer wird in diesem Sommer immer wieder mit dem Premier-League-Club in Verbindung gebracht. Voraussetzung soll aber ein Nkunku-Verkauf sein. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
