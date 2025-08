Bericht: Leverkusen will Leipzigs Torhüter Blaswich

Der nächste Abgang bei Bayer Leverkusen steht kurz bevor: Nach erfolgreichen Jahren soll Keeper Lukas Hradecky die Werkself verlassen. Dafür könnte Ersatz aus Leipzig kommen.

Leverkusen.

Bayer Leverkusen zeigt einem Medienbericht zufolge Interesse an der Verpflichtung von Torhüter Janis Blaswich von Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig. Wie der "Kicker" berichtet, will der Club damit auf den bevorstehenden Abgang des langjährigen Stammkeepers Lukas Hradecky zur AS Monaco reagieren. Der 34 Jahre alte Blaswich soll demnach zweiter Torwart bei Bayer werden, als Nummer eins ist Mark Flekken gesetzt.