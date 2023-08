Bericht: Rechnungshof kritisiert Sozialministerium scharf

Leipzig.

Der Sächsische Rechnungshof hat einem Medienbericht zufolge die Fördermittelvergabe für Integrationsmaßnahmen des Sozialministeriums harsch beanstandet. Der Rechnungshof komme in einem Prüfbericht zu dem Schluss, dass es in diesem Zusammenhang eine "Vielzahl von Anzeichen für nicht integres Verhalten" gebe und sich "korruptionsgefährdete Strukturen" gebildet hätten, zitiert die "Leipziger Volkszeitung" in ihrer Mittwochsausgabe aus dem unveröffentlichten Dokument.