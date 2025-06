Bericht: Spanier ziehen Kaufoption für Leipzigs Moriba

Die großen Erwartungen kann Moriba in Leipzig nie erfüllen. Jetzt scheint das Kapitel zu enden.

Leipzig. RB Leipzig hat einem Medienbericht zufolge einen dauerhaften Abnehmer für Mittelfeldspieler Ilaix Moriba gefunden. Der spanische Fußball-Erstligist Celta Vigo habe seine Kaufoption in Höhe von sechs Millionen Euro für den 22-Jährigen gezogen, berichtete Sky. Die beiden Vereine wickelten jetzt die Formalitäten ab. RB würde sich ein mittleres einstelliges Millionengehalt einsparen.

RB hatte 2021 16 Millionen Euro für das Talent an den FC Barcelona überwiesen. Doch der Nationalspieler Guineas konnte sich in Leipzig nie etablieren. Immer wieder wurde er verliehen. Bei Celta Vigo avancierte der zentrale Mittelfeldmann dann in der vergangenen Saison zum Stammspieler. (dpa)