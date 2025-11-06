Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Entlastende Notizen eines Kronzeugen stehen im Zentrum eines Streits zwischen Verteidigung und Staatsanwaltschaft. (Archivbild)
Entlastende Notizen eines Kronzeugen stehen im Zentrum eines Streits zwischen Verteidigung und Staatsanwaltschaft. (Archivbild) Bild: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa
Entlastende Notizen eines Kronzeugen stehen im Zentrum eines Streits zwischen Verteidigung und Staatsanwaltschaft. (Archivbild)
Entlastende Notizen eines Kronzeugen stehen im Zentrum eines Streits zwischen Verteidigung und Staatsanwaltschaft. (Archivbild) Bild: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa
Sachsen
Bericht: Vorwürfe gegen Staatsanwaltschaft in Drogenprozess
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wurden wichtige Notizen im Marihuana-Prozess unterschlagen? Die Verteidigung erhebt schwere Vorwürfe, die Staatsanwaltschaft widerspricht. Was hinter den 73 Seiten steckt.

Gera/Leipzig/Sangerhausen.

Im Drogenprozess gegen sechs Angeklagte wegen des Schmuggelns großer Mengen an Marihuana erhebt die Verteidigung schwere Vorwürfe gegen die Staatsanwaltschaft Gera. Wie der Dresdner Rechtsanwalt Endrik Wilhelm dem Mitteldeutschen Rundfunk sagte, solle die Anklage der Verteidigung entlastende Unterlagen vorenthalten haben. Er habe deshalb Strafanzeige wegen Urkundenunterdrückung und Rechtsbeugung gestellt, heißt es weiter. Die Staatsanwaltschaft Gera weist die Anschuldigungen zurück, sagte Pressesprecher Thomas Riebel der Deutschen Presse-Agentur.

Demnach geht es um handschriftliche Unterlagen eines der Angeklagten, der als Kronzeuge in dem Verfahren ausgesagt hat. Die Notizen im Umfang von 73 Seiten sollen nach Angaben der Verteidigung den Vorwurf der Staatsanwaltschaft entkräften, dass es sich bei einem der sechs Angeklagten um den Kopf einer internationalen Drogenbande handelt. 

Staatsanwaltschaft: Notizen waren Gedächtnisstütze für Aussage

Die Staatsanwaltschaft hält dagegen, dass der Kronzeuge den Inhalt der Notizen in seinen Aussagen sowohl in der polizeilichen Vernehmung als auch vor Gericht weitgehend deckungsgleich wiedergegeben habe. Die Aufzeichnungen habe der Angeklagte als Gedächtnisstütze für sich angefertigt, so Sprecher Riebel. Die Anfertigung einer solchen "Vernehmungshilfe" sei nicht unüblich. Sie müsse aber nicht zwingend in die Akten einfließen. In der Hauptverhandlung waren die Notizen schließlich an die Verteidigung übergeben worden, so Riebel weiter.

Das Verfahren der Staatsanwaltschaft Gera geht zurück auf eine großangelegte Drogenrazzia in Sachsen und Sachsen-Anhalt vor rund einem Jahr. Die Ermittler hatten unter anderem 316 Kilogramm Marihuana sichergestellt. Ausgangspunkt der Ermittlungen war den Angaben des Zolls zufolge die Sicherstellung von 60 Kilogramm Marihuana im Mai vergangenen Jahres. Die Drogen seien aus Kanada gekommen und für eine Person aus Erfurt bestimmt gewesen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
05.11.2025
4 min.
Motorstottern im Erzgebirge: Tankstelle stoppt Verkauf von Super
An der Star-Tankstelle in Stollberg hat es ein Problem mit Wasser im Benzin gegeben.
Eine Verunreinigung mit Wasser sorgt für Probleme in Fahrzeugtanks in Stollberg. Die Ursache ist inzwischen bekannt. Doch welches Ausmaß hat das Problem? Und was können Betroffene tun?
Michael Urbach
12:00 Uhr
3 min.
„Die Wolke“ von Oberreichenbach 1996: Eine Frau macht das Neuberin-Museum zum Kino
Annette Viertel macht das Neuberin-Museum zum Kino. Mit drei ihrer Arthouse-Produktionen, die sie für den Kurzfilm-Abend aus der Schublade holt.
Filmerin und Reichenbach-Rückkehrerin Annette Viertel spielt drei ihrer Arthouse-Filme. Filme, in denen „ich zeigen will, ganz tief drinnen ist der Mensch unverletzbar“.
Gerd Möckel
23.10.2025
3 min.
Verteidigung fordert Freispruch im Prozess um totes Baby
Die 24-Jährige ist am Landgericht wegen Totschlags angeklagt. (Archivbild)
In einer Entsorgungsfirma wird ein totes Baby im Biomüll gefunden. Vor Gericht fordert die Staatsanwaltschaft sieben Jahre Haft für die Mutter. Die Verteidigung sieht jedoch keinen Beweis für die Tat.
30.10.2025
3 min.
Frau wegen Kindestötung zu drei Jahren Haft verurteilt
Die Staatsanwaltschaft verlangte sieben Jahre Gefängnis für die Mutter (Archivbild)
Eine junge Mutter wird beschuldigt, ihr Neugeborenes getötet zu haben. Das Landgericht Dresden fällt ein Urteil und sieht einen minder schweren Fall.
12:04 Uhr
2 min.
Mehr Hilfe für Betroffene – Beratungsnetz in Sachsen wächst
Die beiden neuen Beratungsstellen sollen Betroffenen Schutz und Hilfe bieten. (Symbolbild)
Das Hilfenetz für Betroffene sexualisierter Gewalt in Sachsen wird größer. Sozialministerin Petra Köpping sieht weiter großen Handlungsbedarf. Wo die neuen Anlaufstellen zu finden sind.
Mehr Artikel