Bericht: Xavi Simons will RB Leipzig verlassen

Xavi Simons zieht es laut einem Medienbericht aus Leipzig fort. Für den Verein sind die Wünsche des Niederländers nichts Neues.

Leipzig.

Xavi Simons will einem Medienbericht zufolge RB Leipzig in der anstehenden Transferperiode verlassen. Laut des Portals "The Athletic" habe der 22 Jahre alte Offensivspieler dem Fußball-Bundesligisten seinen Wechselwunsch mitgeteilt. Für RB Leipzig gebe es derzeit keinen neuen Stand bei der Personalie, da man sich bereits unmittelbar nach Saisonende über mittel- und langfristige Planungen ausgetauscht habe, teilte der Verein auf Anfrage mit.