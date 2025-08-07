Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Leipzigs Spieler Benjamin Sesko wird nach einer Einigung beider Vereine wohl zu Manchester United wechseln.
Leipzigs Spieler Benjamin Sesko wird nach einer Einigung beider Vereine wohl zu Manchester United wechseln. Bild: Jan Woitas/dpa
Leipzigs Spieler Benjamin Sesko wird nach einer Einigung beider Vereine wohl zu Manchester United wechseln.
Leipzigs Spieler Benjamin Sesko wird nach einer Einigung beider Vereine wohl zu Manchester United wechseln. Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Berichte: RB und Manchester einigen sich auf Sesko-Deal
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Newcastle oder Manchester? Der Slowene Benjamin Sesko hatte die Qual der Wahl. Er wird wohl ins Old Trafford gehen.

Leipzig.

Benjamin Sesko wird RB Leipzig voraussichtlich in Richtung Manchester United verlassen. Wie die Transferexperten Florian Plettenberg und Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, haben sich die beiden Clubs auf einen Wechsel geeinigt. Der slowenische Nationalspieler soll demnach für eine Ablösesumme von 76,5 Millionen Euro plus 8,5 Millionen Euro Bonuszahlungen bis 2030 für den englischen Traditionsclub spielen. Bis zuletzt war auch Champions-League-Teilnehmer Newcastle United im Rennen.

Sesko erhielt nun von RB die Erlaubnis, zum Medizincheck nach England zu reisen. Zuletzt hatte er ohnehin nur noch individuell trainiert und stand auch nicht im RB-Aufgebot für das Testspiel gegen Atalanta Bergamo (1:2) am vergangenen Samstag.

 

Sesko hatte wohl immer einen Wechsel nach Manchester favorisiert, obwohl der Verein wie auch RB in der kommenden Saison nicht international spielen wird. United-Direktor-Profifußball, Christopher Vivell, feiert mit einem Transfer von Sesko einen Hattrick: Er holte den Slowenen einst zu RB Salzburg (2019), vier Jahre später dann nach Leipzig.

RB in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Liverpool-Juwel Elliott

Während man sich bei RB in Sachen Sesko noch bedeckt hält, wird im Hintergrund schon am nächsten wichtigen Zugang gearbeitet. Angeblich soll Harvey Elliott vom FC Liverpool auf der Wunschliste der Sachsen stehen. Der Nachwuchs-Nationalspieler - bei der U21-EM als bester Spieler des Turniers gewählt - hat bei den Reds keine große Perspektive. RB-Global-Fußballboss Jürgen Klopp machte Elliot einst zum Profi bei Liverpool und ist wohl in die Verhandlungen eng eingebunden. 

Eine Verpflichtung kann aber erst dann erfolgen, wenn RB weitere Abgänge klargemacht hat. Besonders Xavi Simons soll die erforderlichen Millionen bringen. Dessen Transfer zum FC Chelsea stockt, da auch die Engländer noch Erlöse generieren müssen. Für den Niederländer sind mindestens 80 Millionen Euro aufgerufen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
Von Nicole Jähn
8 min.
09.08.2025
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
11:47 Uhr
2 min.
Zweitteuerster RB-Verkauf fix: Sesko geht nach Manchester
Benjamin Sesko jubelt künftig für Manchester United
Vollzug beim Transfer von Benjamin Sesko zu Manchester United: Der Slowene spült den Sachsen viele Millionen in die Kassen.
06:00 Uhr
5 min.
Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno
Die Ausstellung ist erst ab 18 Jahren freigegeben.
Es ist eine Gratwanderung: Das NRW-Forum in Düsseldorf lädt ein zu einer Ausstellung über die ganze Komplexität der Sexualität. Jugendfrei ist die Schau nicht.
Dorothea Hülsmeier, dpa
06:00 Uhr
5 min.
Haselnüsse werden teurer, auch wegen des Klimawandels
Haselnüsse wachsen auch in Deutschland, kommen aber vor allem aus der Türkei. (Illustration)
In der Türkei schädigt ein Kälteeinbruch die Sträucher. Auf dem Weltmarkt steigen die Haselnusspreise danach steil. Das macht sich bei Unternehmen und Verbrauchern in Deutschland bemerkbar.
Lukas Müller, Anne Pollmann und Oliver Schmale, dpa
02.08.2025
2 min.
Medien: Newcastle bietet RB 80 Millionen für Stürmer Sesko
Nach dem geplatzten Wechsel zu Arsenal gibt nun Newcastle ein Angebot für Benjamin Sesko ab.
Der Wechsel von RB-Stürmer Benjamin Sesko zum FC Arsenal ist weit fortgeschritten, platzt dann aber doch. Jetzt will ihn ein anderer englischer Club haben und legt eine erste Offerte auf den Tisch.
10:40 Uhr
1 min.
Diebstahl im Erzgebirge lässt Schulanfänger traurig zurück
Ein geschmückter Traktor sollte der Blickfang heute in Heidersdorf werden.
Der Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Polizei setzt auf Zeugenhinweise.
Katrin Kablau
Mehr Artikel