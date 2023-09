Beschäftigte von Kappus beerdigen symbolisch ihr Werk

Riesa.

Die Beschäftigten der Rieser Seifenfabrik wollen an diesem Dienstag ihren Betrieb symbolisch zu Grabe tragen. "Die Messen sind gelesen, zum Jahresende wird die Unternehmensgruppe Kappus Seifen den Betrieb in Riesa stilllegen. Damit endet ein Stück Industriegeschichte und Tradition in Riesa", gab die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie am Montag bekannt. Alle Versuche den Standort zu retten, seien fruchtlos geblieben. "Am Ende bleibt den Beschäftigten nichts weiter als ihren Betrieb, in dem sie seit Jahrzehnten Seife für Deutschland und Europa hergestellt haben, symbolisch zu beerdigen."