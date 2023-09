Besetztes Haus im Leipziger Osten geräumt

Leipzig. Die Polizei hat ein seit Samstagabend besetztes Gebäude im Leipziger Stadtteil Volkmarsdorf geräumt. "Es befinden sich keine Personen im Gebäude", schrieb die Polizei am späten Montagnachmittag auf der vormals als Twitter bekannten Plattform X. "Der Verantwortliche des Objektes veranlasst nun eigenständig Sicherungsmaßnahmen." Die Räumung sei friedlich verlaufen, erklärte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage.

Am Nachmittag hatte die Polizei über ihren Einsatz in der Hermann-Liebmann-Straße informiert und vor temporären Verkehrseinschränkungen gewarnt. Menschen wurden gebeten, den Bereich zu umfahren. Die Polizei handle im Interesse des Hauseigentümers und wegen des Verdachtes des Hausfriedensbruchs, hieß es.

Am Samstagabend hatten mehrere Menschen das Gebäude besetzt. Sie forderten einen zentralen Ort als Kultur und Austauschraum. Demnach wollten sie in dem leerstehenden Haus ein soziales Zentrum unter dem Titel "Helium" gründen. Die Gruppe macht ihr Vorgehen unter anderem in sozialen Netzwerken publik. (dpa)