Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Den günstigsten Wohnraum für Studierende bietet laut Bericht Chemnitz. (Symbolbild)
Den günstigsten Wohnraum für Studierende bietet laut Bericht Chemnitz. (Symbolbild) Bild: Frank Rumpenhorst/dpa
Den günstigsten Wohnraum für Studierende bietet laut Bericht Chemnitz. (Symbolbild)
Den günstigsten Wohnraum für Studierende bietet laut Bericht Chemnitz. (Symbolbild) Bild: Frank Rumpenhorst/dpa
Sachsen
Besonders hoher Mietpreisanstieg für Studierende in Leipzig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Während Studierende in Leipzig mit hohen Mietsteigerungen kämpfen, bleiben Chemnitz und Dresden vergleichsweise günstig. Der Studentenwohnreport 2025 liefert neue Zahlen.

Leipzig.

Sowohl besonders teuer als auch besonders günstig fallen die Mieten für Studentinnen und Studenten in sächsischen Städten im bundesweiten Vergleich aus. Demnach gehört Leipzig zu den Städten mit den höchsten Mietsteigerungen in den vergangenen drei Jahren, wie aus dem Studentenwohnreport 2025 des Finanzdienstleisters MLP und des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervorgeht. Um mehr als sechs Prozent stiegen die Mieten dort pro Jahr an. Mit Blick auf die gesamte Bundesrepublik spricht der Bericht von einer Steigerung der Mieten für Studierende um 2,3 Prozent. 

Chemnitz mit vergleichsweise niedrigen Mietpreisen

In Chemnitz lasse es sich hingegen am günstigsten wohnen: Dort liegt die Mietpreissteigerung laut Bericht bei 2,3 Prozent pro Jahr. Eine studentische Musterwohnung koste rund 300 Euro und ein WG-Zimmer rund 270 Euro. Während beispielsweise in München 380 Euro lediglich für 15 Quadratmeter (Nettokaltmiete) ausreichen, können Studierende in Chemnitz für denselben Betrag eine 62-Quadratmeter-Wohnung beziehen. 

Wie in Chemnitz liege auch in Dresden das Mietpreisniveau für kleine Wohnungen bei unter 10 Euro je Quadratmeter. Gemeinsam mit Magdeburg handele es sich um die letzten drei Hochschulstandorte mit diesen Preisen. Im vergangenen Jahr waren es dem Report nach noch sechs gewesen. Im Allgemeinen sind die Hochschulstandorte in Ostdeutschland (ohne Berlin) weiterhin deutlich günstiger als in Westdeutschland.

Rückgang bei Quote staatlicher Finanzhilfen 

Als "ernüchternd" bezeichneten die Forschenden zudem die Trends beim Bafög in Deutschland. Trotz einer Reform sei die Quote der Studierenden mit Bafög innerhalb von 15 Jahren von 25 auf 10 Prozent zurückgegangen. "Eigentlich müssten wir mehr junge Menschen unterstützen", sagte IW-Experte Michael Voigtländer.

Der Mietanstieg fiel in Deutschland erstmals seit der Corona-Pandemie moderater aus. Steigende Studierendenzahlen und geringe Bautätigkeit seien aber "eine explosive Mischung". "Die Lage auf dem Wohnungsmarkt bleibt angespannt", so der IW-Experte. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
03.10.2025
4 min.
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Die weltweite Nahrungsmittelproduktion verursacht dem Bericht zufolge rund 30 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. (Archivbild)
Weniger Fleisch von Wiederkäuern - dazu wird nicht nur für die eigene Gesundheit geraten. Auch Klima und Umwelt profitieren. Doch noch bleibt ein weiter Weg beim Wandel der Ernährungssysteme.
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
18.09.2025
2 min.
Studenten-Mieten auf Rekordhoch – Erstmals über 500 Euro
In Münster mussten Studenten ohne Wohnung auch schon in Turnhallen schlafen.
Die Wohnkosten für Studierende steigen schneller als die Lebenshaltungskosten. Wenn das Geld der Eltern entscheidet, ob ein Studium möglich ist, wird es aus Sicht von Experten problematisch.
26.09.2025
4 min.
Die Wohnheimplätze sind deutschlandweit knapp – Warum Chemnitz und Umgebung trotzdem gut dastehen
Das Studierendenwohnheim in der Reichenhainer Straße in Chemnitz.
Die Plätze in Studentenwohnheimen sind bundesweit begehrt und knapp. Auch in Sachsen warten viele Bewerber vergeblich auf ein Zimmer. Es gibt allerdings große regionale Unterschiede.
Luisa Ederle
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel