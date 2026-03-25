Bestattung mit Haustier: Was Sachsen ab 2027 erlauben will

Die Landesregierung hält am Friedhofszwang fest, will aber neue Beisetzungsformen zulassen. Auch Umbettungen und Todesbescheinigungen sollen erleichtert werden.

Der Freistaat will seine bislang vergleichsweise strengen Regeln für Bestattungen lockern. Das CDU/SPD-Kabinett gab am Dienstag einen entsprechenden Gesetzentwurf zur Anhörung von Experten und Fraktionen frei. Bei rechtzeitiger Verabschiedung durch den Landtag soll es ab 1. Januar 2027 in Kraft treten. Das bisherige Gesetz stammt aus dem Jahr... Der Freistaat will seine bislang vergleichsweise strengen Regeln für Bestattungen lockern. Das CDU/SPD-Kabinett gab am Dienstag einen entsprechenden Gesetzentwurf zur Anhörung von Experten und Fraktionen frei. Bei rechtzeitiger Verabschiedung durch den Landtag soll es ab 1. Januar 2027 in Kraft treten. Das bisherige Gesetz stammt aus dem Jahr...