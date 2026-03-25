MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Spaziergängerin mit Hund an der Leine - und bei Bedarf womöglich irgendwann auch im selben Grab vereint.
Spaziergängerin mit Hund an der Leine - und bei Bedarf womöglich irgendwann auch im selben Grab vereint. Foto: Christophe Gateau/dpa/Archiv
Grabkreuze auf einem Friedhof vor der Kirche der Gemeinde „Sankt Katharina“ im sächsischen Ralbitz. Die Landesregierung will künftig weitere Bestattungsformen zulassen.
Grabkreuze auf einem Friedhof vor der Kirche der Gemeinde „Sankt Katharina“ im sächsischen Ralbitz. Die Landesregierung will künftig weitere Bestattungsformen zulassen. Foto: Sebastian Kahnert/dpa/Archiv
Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD), hier bei einem Termin aus der vergangenen Woche in Zwickau.
Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD), hier bei einem Termin aus der vergangenen Woche in Zwickau. Foto: Ralph Köhler
Spaziergängerin mit Hund an der Leine - und bei Bedarf womöglich irgendwann auch im selben Grab vereint.
Spaziergängerin mit Hund an der Leine - und bei Bedarf womöglich irgendwann auch im selben Grab vereint. Foto: Christophe Gateau/dpa/Archiv
Grabkreuze auf einem Friedhof vor der Kirche der Gemeinde „Sankt Katharina“ im sächsischen Ralbitz. Die Landesregierung will künftig weitere Bestattungsformen zulassen.
Grabkreuze auf einem Friedhof vor der Kirche der Gemeinde „Sankt Katharina“ im sächsischen Ralbitz. Die Landesregierung will künftig weitere Bestattungsformen zulassen. Foto: Sebastian Kahnert/dpa/Archiv
Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD), hier bei einem Termin aus der vergangenen Woche in Zwickau.
Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD), hier bei einem Termin aus der vergangenen Woche in Zwickau. Foto: Ralph Köhler
Sachsen
Bestattung mit Haustier: Was Sachsen ab 2027 erlauben will
Redakteur
Von Tino Moritz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Landesregierung hält am Friedhofszwang fest, will aber neue Beisetzungsformen zulassen. Auch Umbettungen und Todesbescheinigungen sollen erleichtert werden.

Der Freistaat will seine bislang vergleichsweise strengen Regeln für Bestattungen lockern. Das CDU/SPD-Kabinett gab am Dienstag einen entsprechenden Gesetzentwurf zur Anhörung von Experten und Fraktionen frei. Bei rechtzeitiger Verabschiedung durch den Landtag soll es ab 1. Januar 2027 in Kraft treten. Das bisherige Gesetz stammt aus dem Jahr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.03.2026
5 min.
Kretschmer schlägt Ganztagsschulen bis Klasse 8 vor
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU).
Am 1. April will Sachsens Ministerpräsident ein Schulhausbauprogramm vorstellen. Sein Kultusminister geht auf Distanz zur einstigen CDU-Bildungspolitik: „Wir haben uns damals verrechnet.“
Tino Moritz
24.03.2026
4 min.
Neunjähriger Plauener fertigt „Vater-und-Sohn“-Paare im Kleinformat: „Am liebsten hätte ich ein Original im Garten“
 5 Bilder
Über 40 Mini-Figuren hat Matti mit Holz, Kleber und Farbe hergestellt – hier im Jößnitzer Garten.
Vielerorts in der Plauener Innenstadt stehen Holzfiguren, die an Erich Ohsers „Vater-und-Sohn“-Bildergeschichten erinnern. Matti Söllner findet sie spitze – und hat ein ungewöhnliches Hobby daraus entwickelt.
Sabine Schott
11:30 Uhr
3 min.
Runter vom Gas: Warum auf der B 173 jetzt auch nach dem Ortsausgang Plauen Tempo 50 gilt
Kurz nach dem Ortsausgang Plauen Richtung Neuensalz gilt jetzt Tempo 50.
Auf einem Teilstück des Autobahnzubringers hat die Plauener Stadtverwaltung die Maximalgeschwindigkeit von 100 auf 50 Kilometer pro Stunde reduziert – welchen Hintergrund hat das neue Tempolimit?
Claudia Bodenschatz
26.03.2026
2 min.
VfB Auerbach setzt vorm Pokalspiel gegen FSV Zwickau ein Ausrufezeichen
Nach dem 3:0-Erfolg gegen den SC Freital hatten Fans und Spieler des VfB Auerbach am Mittwoch gleichermaßen Spaß am Abklatschen.
Die Vogtländer haben Spitzenreiter SC Freital in der Fußball-Oberliga mit 3:0 besiegt. Nicht nur das Ergebnis war eine klare Message an den Gegner vom Sonntag. Denn die gab es auch vom Trainer.
Monty Gräßler
25.03.2026
3 min.
Stau vor Gericht: So will Sachsen Asylverfahren beschleunigen
In Sachsen sollen Asylklageverfahren künftig schneller bearbeitet werden, im Bild der Justizkomplex mit Arbeitsgericht und Verwaltungsgericht in Chemnitz.
6700 neue Asylklagen, knapp 10.000 insgesamt, waren 2025 an Verwaltungsgerichten anhängig. Mit KI, Länderspezialisierung und der Änderung des Bundesgesetzes soll das gleiche Personal mehr Asylklagen bewältigen.
Tobias Wolf
26.03.2026
2 min.
Hohe Spritpreise: Länder für "Übergewinnsteuer"
Die Verkehrsministerkonferenz will weitergehende Maßnahmen gegen den Anstieg der Spritpreise.
Der Bundestag stimmt am Donnerstag über ein Spritpreispaket ab. Die Mehrheit der Verkehrsminister will noch mehr, um der Preissteigerung entgegenzuwirken.
Mehr Artikel