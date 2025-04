Bestürzung im Zoo Leipzig: Zweiter Gorilla binnen einer Woche tot

Leipzig.

Im Zoo Leipzig herrscht Trauer: Binnen einer Woche ist am Donnerstag mit der 21-jährigen Kibara der zweite schwer erkrankte Gorilla gestorben. Nach dem Tod von Gorilla-Männchen Kio in der vergangenen Woche hatte auch Kibara begonnen, Krankheitssymptome zu zeigen. Sie war abgeschlagen, fraß nicht mehr. Die sofort eingeleitete Therapie habe aber wie schon bei Kio erneut nicht angeschlagen, teilte der Zoo nun mit. Aus einer Vollnarkose, die zur intensiven medizinischen Behandlung notwendig gewesen sei, sei Kibara am Donnerstag dann nicht mehr aufgewacht.

Zoodirektor Junhold: So etwas in 25 Jahren nicht erlebt

„Wir sind bestürzt und sehr traurig über den doppelten Verlust in der Gorillagruppe“, sagt Zoodirektor Jörg Junhold. „Mit solch einem Geschehen sind wir in den letzten 25 Jahren seit dem Bestehen von Pongoland noch nicht konfrontiert worden. Wir tun alles, um die medizinischen Ursachen der Todesfälle zu klären und die übrige Gruppe zu schützen.“

Nach dem Tod von Kio und Kibara ist die Gorilla-Gruppe um Silberrücken Abeeku im Pongoland im Zoo stark dezimiert. Bild: Jürgen Becker Nach dem Tod von Kio und Kibara ist die Gorilla-Gruppe um Silberrücken Abeeku im Pongoland im Zoo stark dezimiert. Bild: Jürgen Becker

Pathologische Ergebnisse stehen noch aus

Die pathologischen Untersuchungen von Kio sind laut Junhold noch nicht abgeschlossen, sodass noch keine konkreten Ergebnisse vorliegen. Die Ursache für die Beschwerden war aber im Verdauungstrakt vermutet worden. Deshalb habe Kibara nur auf eine Entzündung im Darmbereich hin therapiert werden können, heißt es. Kio war das jüngste Gorillajungtier, das im Zoo Leipzig geboren wurde. Er lebte im Pongoland zusammen mit den anderen Westlichen Flachlandgorillas um Silberrücken Abeeku.

Restliche Gorilla-Gruppe ist niedergeschlagen

„Wir sind mit den veterinärmedizinischen Spezialisten des Europäischen Zooverbandes EAZA in Kontakt, ebenso wie mit Experten aus anderen Zoos mit großer Erfahrung in der Gorillahaltung“, sagt Zootierarzt Andreas Bernhard. „Die Gruppe ist aufgrund der Verluste niedergeschlagen und wirkt angespannt. Ob zudem auch medizinische Ursachen vorliegen, können wir noch nicht abschätzen.“

Externe Fachleute sollen helfen

Die Gorillagruppe in Pongoland steht unter strenger medizinischer und tierpflegerischer Kontrolle und Versorgung: Mitarbeiter beobachten die weitere Entwicklung genau. Auch externe Fachleute sollen nun zu Rate gezogen werden, um die Ursachen für die Erkrankungen zu finden und die verbliebenen Tiere zu schützen. „Alle beteiligten Menschen wie auch Tiere müssen die Verluste verarbeiten und benötigen Zeit, sodass die vier Gorillas je nach Situation in den kommenden Tagen auch nicht zu sehen sein können und auch unsere Mitarbeitenden bei Bedarf Unterstützung bekommen“, kündigt Junhold an. (juerg).