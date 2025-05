Betrüger erbeuten 30.000 Euro nach Serie von Schockanrufen

Dutzende betrügerische Anrufe werden bei der Görlitzer Polizei gemeldet. Bis auf einen Fall bleibt die Masche erfolglos.

In Görlitz ist ein Seniorenpaar Opfer einer massiven Schockanruf-Welle geworden. Die 90-jährige Frau und ihr 92-jähriger Ehemann verloren am Donnerstag infolge rund 30.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt waren bei der Polizei etwa 48 Anrufe gemeldet worden, wie diese bestätigte. Diese seien ab 15 Uhr bis in die Abendstunden getätigt worden und endeten mit dem Erfolg der Betrüger gegenüber den beiden Senioren, hieß es weiter.