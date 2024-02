Betrüger erbeuten mit Schockanruf 30.000 Euro und Goldmünzen

Dresden.

Betrüger haben mit einem sogenannten Schockanruf 30.000 Euro und Goldmünzen von einer Seniorin in Dresden erbeutet. Die Seniorin übergab das Geld und die Goldmünzen am Donnerstag an einen vermeintlichen Geldboten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Auch mit anderen Maschen versuchten Betrüger am Donnerstag, Menschen in Dresden und Umgebung um ihr Erspartes zu bringen.