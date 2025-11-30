Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Betrüger haben Tausende Euro ergaunert. (Symbolbild)
Betrüger haben Tausende Euro ergaunert. (Symbolbild) Bild: Wolf von Dewitz/dpa-Zentralbild/dpa
Betrüger haben Tausende Euro ergaunert. (Symbolbild)
Betrüger haben Tausende Euro ergaunert. (Symbolbild) Bild: Wolf von Dewitz/dpa-Zentralbild/dpa
Sachsen
Betrügerische Anrufer ergaunern Tausende Euro
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine angebliche Polizistin, ein falscher Bankmitarbeiter - erneut haben Telefonbetrugsmaschen in Sachsen funktioniert.

Mügeln/Dresden.

Telefonbetrüger haben in Sachsen erneut Tausende Euro erbeutet. In einem Fall übergab eine 89-jährige Frau in Mügeln (Nordsachsen) 15.000 Euro an einem Abholer, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatte ihr eine angebliche Polizistin am Telefon weisgemacht, dass ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und eine Kaution gezahlt werden müsse.

In einem weiteren Fall fiel ein 46-Jähriger in Dresden auf einen angeblichen Bankmitarbeiter rein. Der Mann bestätigte mehrere Transaktionen per App und verlor 13.000 Euro von seinem Konto. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
12.11.2025
1 min.
Telefonbetrüger erbeuten 30.000 Euro von Dresdner Seniorin
Mit einem Schockanruf betrügen Kriminelle eine Frau in Dresden. (Symbolbild)
In Dresden wird eine 82-Jährige mit einem Schockanruf betrogen. Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche.
01.12.2025
4 min.
Deutschland und Polen: Freundschaft mit Fallstricken
Verteidigung, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg dürften in dem Gespräch der beiden im Vordergrund stehen.
Schutz vor russischer Bedrohung, Unterstützung der Ukraine - das werden wichtige Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Es dürfte aber auch um Vergangenheitsbewältigung gehen.
09.11.2025
2 min.
Angebliche Polizisten betrügen Senioren
Ein Mann aus Großenhain hat rund 20.000 Euro verloren. (Symbolbild)
In Sachsen geben sich Betrüger am Telefon als Polizisten aus und zielen besonders auf Senioren. Die Ermittler informieren über den Fall eines 81-Jährigen.
01.12.2025
10 min.
Steuern, Deutschlandticket, Musterung – was sich 2026 ändert
2026 bringt einige Änderungen bei der Steuer. (Symbolbild)
Rente, Mindestlohn, Grundsicherung – im neuen Jahr treten einige Reformen in Kraft, die die Einkommen vieler Bürger betreffen. Wo ist mehr Geld drin und wo muss man tiefer in die Tasche greifen?
Evelyn Denich und Vanessa Reiber, dpa
Mehr Artikel