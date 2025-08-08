Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Immer wieder werden ältere Menschen Opfer von Telefonbetrug. (Symbolbild)
Immer wieder werden ältere Menschen Opfer von Telefonbetrug. (Symbolbild)
Sachsen
Betrug mit Kryptowährung - mehr als 10.000 Euro verloren
Ein Anruf, ein hohes Geldversprechen und anschließend Enttäuschung. Wie hat ein 67-Jähriger aus Werdau 10.000 Euro verloren?

Werdau.

Ein 67-Jähriger aus Werdau (Landkreis Zwickau) hat durch ein vermeintliches Investment mehr als 10.000 Euro verloren. Nach Angaben der Polizei Zwickau ging der Mann auf das Angebot eines unbekannten Anrufers ein, in Kryptowährung zu investieren. Der Senior gab dafür seine Bankdaten heraus und bestätigte mehrere Transaktionen. Der Mann meldete die Tat, als er nach mehreren Nachfragen kein Geld erhalten hatte. Die Polizei rät zur Vorsicht bei der Aussicht auf unrealistisch hohe Gewinne und warnt davor, am Telefon Bankdaten an Dritte weiterzugeben. (dpa)

