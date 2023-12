Betrunkene Fahrerin rammt parkende Autos

Neukirchen.

Eine betrunkene Autofahrerin ist im Erzgebirgskreis gegen vier parkende Autos gefahren und hat diese beschädigt. Der Unfall am Heiligabend in Neukirchen sei von einen Zeugen beobachtet worden, der sofort die Polizei gerufen habe, teilte die Direktion Zwickau am Montag mit.