Betrunkener Autofahrer beißt und tritt Polizist

Die Polizei zieht in Dresden einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr. Auf dem Revier wird der Verdächtige auf einmal handgreiflich.

Dresden.

Ein betrunkener Autofahrer hat nach einer Kontrolle in Dresden-Strehlen einen Polizisten gebissen und getreten. Der 21-Jährige war in der Nacht betrunken in seinem Wagen unterwegs und wurde dabei erwischt, wie die Polizei mitteilte. Demnach ergab ein Alkoholtest einen Wert von 1,8 Promille Atemalkohol.