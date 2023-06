Betrunkener bei Unfall in Liebschützberg schwer verletzt

Ein 36 Jahre alter Betrunkener ist in Liebschützberg (Landkreis Nordsachsen) mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und hat sich dabei schwer verletzt. Er sei am Donnerstagabend in Richtung Zschöllau gefahren, teilte die Polizei am Freitag mit. Ein Atemtest habe einen Promillewert von 1,22 ergeben. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher. (dpa)