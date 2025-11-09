Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bei einem Unfall mit einem betrunkenen Autofahrer wird eine Frau schwer verletzt. (Symbolbild)
Bei einem Unfall mit einem betrunkenen Autofahrer wird eine Frau schwer verletzt. (Symbolbild)
Sachsen
Betrunkener rammt Auto – 32-Jährige schwer verletzt
Bei einem Unfall im Landkreis Leipzig ist eine 32-Jährige schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Unfallverursacher stand mit über zwei Promille unter Alkoholeinfluss.

Großbardau.

Bei Großbardau im Landkreis Leipzig ist eine 32-jährige Autofahrerin bei einem Unfall mit einem betrunkenen Fahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau auf der Verbindungsstraße zwischen Großbardau und Bernbruch unterwegs, als ihr Auto mit dem eines 30-Jährigen zusammenstieß. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann über zwei Promille.

Die 32-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. (dpa)

