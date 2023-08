Betrunkener Senior mit Krankenfahrstuhl auf B87 unterwegs

Torgau.

Ein 74-jähriger Mann ist in seinem elektrischen Krankenfahrstuhl mit gut 2 Promille Alkohol auf der Bundesstraße 87 unterwegs gewesen und hat für stockenden Verkehr gesorgt. Beamten waren am Sonntagabend auf der B 87 auf Höhe der Abfahrt Gräfendorf auf den Senior aufmerksam geworden, hinter dem sich bereits eine Fahrzeugkolonne gebildet hatte, wie die Polizei am Montag mitteilte.