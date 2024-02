Betrunkener Unfallfahrer flieht und meldet sich bei Polizei

Lohsa.

Ein betrunkener Autofahrer ist in der Oberlausitz zunächst vom Ort eines Unfalls geflüchtet, hat sich aber zwei Stunden später bei der Polizei gemeldet. Der 42-Jährige habe am Freitagabend in Lohsa beim Versuch zu wenden einen Telefonmast und ein Gebüsch gestreift, teilte die Polizei am Samstag mit. Sein Auto wurde beschädigt. Er fuhr davon. Nach zwei Stunden habe er jedoch "reumütig" bei der Polizei angerufen und den Vorfall geschildert.