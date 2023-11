Bewölkter und regnerischer Tag in Sachsen erwartet

Dresden. Ein bewölkter und regnerischer Tag erwartet die Menschen in Sachsen. Im Tagesverlauf treten starke bis stürmische Böen auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag berichtete. Demnach startet der Tag zunächst mit Frost. Am Vormittag tritt vereinzelt Sprühregen auf, im Erzgebirge besteht Glättegefahr. Starke bis stürmische Böen werden erwartet, auf den Erzgebirgsgipfeln kommt es zu Sturm mit teils orkanartigen Böen. Im Norden regnet es am Abend wieder - bei Höchstwerten zwischen 7 und 11 Grad.

Nachts bleibt es bedeckt, von Nord nach Süd ziehen Schauer durch. Weiter werden starke bis stürmische Böen erwartet, auf den Erzgebirgsgipfeln treten orkanartige Böen auf. Es kühlt auf Temperaturen zwischen 3 und 6 Grad ab.

Am Freitag sind weiter dichte Wolken am Himmel zu sehen. Im Tagesverlauf bleibt es regnerisch. Auf den Erzgebirgsgipfeln kommt es zu schweren Sturmböen - bei Höchsttemperaturen zwischen 5 und 7 Grad. In der Nacht zum Samstag können Schneeschauer auftreten, dabei wird es lokal glatt auf den Straßen. Im Laufe der Nacht lässt der Wind dann nach - die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 0 und 2 Grad. (dpa)