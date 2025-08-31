Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Feuerwehr fand die bewusstlose Frau auf dem Sofa. (Symbolbild)
Die Feuerwehr fand die bewusstlose Frau auf dem Sofa. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa
Die Feuerwehr fand die bewusstlose Frau auf dem Sofa. (Symbolbild)
Die Feuerwehr fand die bewusstlose Frau auf dem Sofa. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Bewusstlose Frau aus brennender Hochhaus-Wohnung gerettet
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Rauchmelder schlägt in einem Hochhaus Alarm. Die Feuerwehr wird alarmiert. Sie kommt rechtzeitig, um Schlimmeres zu verhindern.

Dresden.

Ein Rauchmelder hat einer Frau in einem Hochhaus in Dresden womöglich das Leben gerettet. Die Feuerwehr entdeckte die 64-Jährige am Samstagabend bewusstlos auf dem Sofa in ihrer Wohnung. Auf dem Herd war Essen angebrannt, wie die Einsatzkräfte mitteilten.

Vermutlich war durch das angebrannte Essen der Rauchmelder ausgelöst worden. Das laut piepende Geräusch schreckte eine Nachbarin auf, die daraufhin die Feuerwehr alarmierte. Die Einsatzkräfte verschafften sich mit Atemschutz Zugang zur betroffenen Wohnung, die stark verraucht war. 

Die bewusstlose Frau wurde von einem Notarzt versorgt und kam in ein Krankenhaus. Was genau in der Wohnung in der Johannstadt passierte, wird nun ermittelt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
30.08.2025
1 min.
Frau lässt Essen allein auf dem Herd kochen - Feuerwehreinsatz in Auerbach
Freitagabend rückte die Feuerwehr in die Friedrich-Ebert-Straße aus.
Die Auerbacher Feuerwehr ist Freitagabend von einem Nachbarmieter alarmiert worden. Die 27-Jährige kam mit dem Schrecken davon.
Gerd Möckel
02.09.2025
2 min.
Tragischer Tod zweier Mütter im Erzgebirge: Polizei nennt weitere Details zum Unfallfahrer
Tragischer Tod zweier Mütter: An der Unfallstelle auf der B 95 bei Annaberg liegen Blumen.
Am 20. August hat es einen schweren Unfall auf der B 95 zwischen Kühberg und Annaberg gegeben. Der Unfallverursacher war laut Polizei nicht nur viel zu schnell.
Katrin Kablau
01.09.2025
1 min.
Ex-Kanzlerin Merkel besucht kleine Buchhandlung in Chemnitz
Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt in die Universitas Buchhandlung Robert Aßmann.
Die langjährige Regierungschefin ist kommende Woche zu einer Lesung zu Gast. Die ist bereits ausverkauft. Wer sie dennoch treffen will, hat dazu zuvor Gelegenheit.
Benjamin Lummer
27.08.2025
1 min.
Feuerwehren rücken im Erzgebirge aus: Rauchmelder alarmiert Nachbarn
Die Feuerwehren mussten die Wohnung und das Treppenhaus belüften.
Rauchgeruch in einem Mehrfamilienhaus sorgte für einen Einsatz mehrerer Wehren. Zum Glück entpuppte sich die Gefahr nur als angebranntes Essen.
Niko Mutschmann
15:41 Uhr
3 min.
Antisemitismus-Kritik an Street-Art-Schau in Chemnitz
Ein ehemaliges Krankenhaus in Chemnitz ist Schauplatz des Street-Art-Festivals Ibug. Doch einige der Arbeiten stehen unter Antisemitismus-Verdacht. (Archivbild)
Im Programm der Kulturhauptstadt Europas läuft in Chemnitz aktuell eine Street-Art-Schau. Doch es gibt Antisemitismusvorwürfe gegen mehrere Arbeiten. So reagieren Veranstalter und Künstler.
15:46 Uhr
2 min.
Die Oelsnitzer Schützen haben erstmals eine Königin
Evelyn Winkler ist die erste Königin der Schützengesellschaft Oelsnitz.
Evelyn Winkler ist seit Samstag die „Regentin“ der dortigen Schützengesellschaft. Das gab es bisher noch nie. Der Königsschütze heißt Andreas Rietzsch. Rund um ihre Vorstellung wurden die Stadtmeister ermittelt.
Thomas Gräf
Mehr Artikel